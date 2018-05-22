Нэстасе отказался от Победы: у него не нашлось слов для оппонента

Сегодня у Арки Победы в центре Кишинева должны были состояться дебаты кандидатов в мэры Кишинева Андрея Нэстасе и Иона Чебана.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Представитель партии "Платформа Достоинство и правда" Александр Слусарь сообщил журналистам, что их лидер, кандидат на пост мэра Кишинева Андрей Нэстасе, не будет участвовать в дебатах у Арки Победы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы: категорически недоволен ситуацией в Кишиневе

"Он примет участие только в тех дебатах, которые будут организованы СМИ, а не в тех, которые организованы его контр-кандидатом", — сказал Слусарь.

Стало известно, когда в Кишиневе пройдет второй тур выборов>>>

В понедельник кандидат от Партии социалистов Ион Чебан пригласил своего оппонента к участию в дебатах в центре Кишинёва, у Арки Победы.

"Я благодарю всех жителей столицы, которые приняли участие в выборах. Я поздравляю своего соперника на выборах Андрея Нэстасе с хорошим результатом. И призываю г-на Нэстасе сосредоточиться на проблемах муниципия Кишинева и оставить в стороне геополитический фактор", — сказал Чебан.

Сам представитель ПСРМ пришел к Арке Победы в назначенное время и ответил на вопросы кишиневцев.

В воскресенье в молдавской столице прошел первый тур выборов мэра.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 225 919 человек (35,43%). За кандидатуру социалиста Иона Чебана проголосовали 91 575 человек или 40,97% от принявших участие в выборах, за лидера партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 71 803 человека (32,12%). Они выходят во второй тур, который состоится 3 июня.