Пока все спали: беспорядки в Париже, приднестровцы-кикбоксеры и Miss-2018

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. Во вторник в Париже акцию протеста организовали сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF, однако в толпе нашлись хулиганы, устроившие беспорядки, которые привели к столкновениям с полицией.

Люди, в числе прочего, выступили против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приема в высшие учебные заведения.

Манифестация объединила врачей и учителей, пенсионеров и студентов, авиадиспетчеров и госслужащих. По данным местной прессы, в колонне нашлись хулиганы, которые начали устраивать беспорядки.

© REUTERS / Philippe Wojazer Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, при помощи дорожного указателя и иных подручных средств стали разбивать витрины магазинов. Когда колонна немного отошла от площади Бастилии — промежуточной точки маршрута — и молодежь только начала бесчинства, полиция применила против них слезоточивый газ.

Как сообщил местный телеканал со ссылкой на прокурор Сильви Кановас, в районе коммуны Нотр-Дам-де-Ланд, где протестующие пытались помешать демонтажу незаконно заселенных зданий, произошел инцидент. Для разгона манифестантов сотрудники жандармерии применили гранаты со слезоточивым газом (GLI-F4). Одна из них оторвала руку 30-летнему мужчине, который пытался поднять снаряд, сообщили очевидцы столкновения. В итоге полиция задержала семь человек в масках.

Победители-кикбоксеры из Приднестровья

Приднестровские спортсмены стали призерами Кубка мира по кикбоксингу, который традиционно принимает Венгрия. Они выступили в составе молдавской сборной, рассказали в Госслужбе по спорту.

"Вновь успешно выступил один из сильнейших файтеров Приднестровья Максим Казаку. Он соревновался в разделе "К-1" (в весовой категории до 54 килограммов). В решающем бою ему противостоял Виктор Иванов из Болгарии, и Максим Казаку оказался по всем статьям сильнее соперника — 3:0", — отметили в ведомстве.

Максим увез с мирового соревнования кубок победителя и золотую медаль. Чуть менее успешно выступили два других спортсмена — рыбничанин Тимур Парфентьев и тираспольчанин Владимир Соколов. Однако оба сумели завоевать призовые места.

Валерия Ворническу — новая звезда "Miss New World-2018"

Девятнадцатилетняя Валерия Ворническу из Молдовы стала одной из пяти первых среди участниц престижного конкурса красоты "Miss New World", который в 2018 году состоялся в Турции. Также Валерия получила по итогам конкурса титул "Мисс Фотомодель".

Вхождение в топ-5 конкурсанток этого состязания выглядит еще более престижным с учетом того, что в "Miss New World 2018" приняли участие девушки из 20 стран мира.

Несколько дней номинантки на звание лучше красавицы жили в Турции и каждый день активно готовились к мероприятию.

Валерия Ворническу сотрудничает с румынским модельным агентством CBS Model Management, учится на факультете права в Европейском университете Молдовы. В конце 2017 года наша соотечественница выиграла титул "Мисс Фотогеничность" в рамках недели моды в Бухаресте, а в 2016 году участвовала в конкурсе "Мисс Молдова".

В интервью одному из телеканалов Валерия призналась, что одой из самых трудных задач была ходьба на высоких каблуках.