Погода в Молдове: последние солнечные дни, а затем грозы и сильный ветер

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Похоже, последние солнечные и ясные дни ожидают нас на текущей неделе: в выходные, по прогнозам синоптиков, на значительной части территории республики возможны грозовые дожди с порывистым ветром, носящие, однако кратковременный, летний характер.

Так, в четверг, 24 мая, на большей части территории страны ожидается ясная и практически безветренная погода. В утренние часы столбик термометра будет уверенно держаться у отметки в плюс 20-22 градуса по Цельсию.

© Sputnik / Nicolai Kibich Каким должен быть идеальный пикник

Днем в четверг зной придет на смену утренней прохладе и заставит попотеть тех, кто решает свои дела именно в обеденные часы. В этот отрывок дня температура воздуха в Молдове будет стабильно держаться у отметки в 26-27 градусов. Немного охладит пыл майского молдавского дня слегка заметный ветерок, скорость которого составит до 9 км/ч. В пятницу, 25 мая, характер погодных условий не изменится.

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А вот в субботу, 26 мая, синоптики прогнозируют грозовые дожди на большей части территории республики. Заметно похолодает. Так, температурный максимум не превысит плюс 23 по Цельсию. Усилится и ветер, скорость которого составит до 18 км/ч. В воскресенье, 27 мая, над Молдовой тоже будет "грохотать": грозы и дожди продолжатся, а днем будет до плюс 22-23 градуса по Цельсию.