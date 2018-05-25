Прогноз погоды в Молдове: наслаждаемся последними лучами солнца

По данным метеорологов, уикенд выдастся пасмурным и дождливым, "подмочив"планы тех, кто собрался поехать на шашлыки или отдохнуть на пляже у водоема.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Пятница, похоже, станет последним на текущей неделе солнечным и комфортным, в плане метеорологических условий, днем.

Так, в дневные часы, 25 мая метеорологи прогнозируют ясную погоду без осадков. Солнце не будет допекать жителям страны: по республике, в среднем, будет плюс 27-28 градусов по Цельсию, а легкий ветерок охладит тех, кого майский зной все же пробрал.

Вечер пятницы выдастся мягким в плане погоды: будет малооблачно и до плюс 21 градуса.

Однако, проснувшись утром в субботу, многие, у кого были планы на активный отдых на природе, останутся неприятно удивлены. Утром 26 мая небо затянется тучами, дождя не будет, но похолодает. Так, синоптики прогнозируют на субботу до плюс 23 градусов днем. Усугубит погодную картину сильный ветер, порывы которого будут достигать до 18 км/ч.

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Последний день недели станет окончательно "подмоченным": метеорологи обещают проливные дожди и грозу. Воздух днем, 26 мая, тоже не прогреется более 24 градусов, а ночь на понедельник и вовсе будет прохладной: на улице будет до плюс 12 по Цельсию.