За неделю в тюрьмы пытались пронести 9 телефонов и 19 литров алкоголя

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. За минувшую неделю сотрудники пенитенциарных учреждений изъяли в пунктах пропуска в тюрьмы 9 мобильных телефонов и множество аксессуаров к ним, более 19 литров алкоголя, а также 25 пакетов растительной массы "со специфическим запахом" — предположительно, наркотического вещества.
Лица, которые пытались передать наркотики заключенным, задержаны и переданы полиции, сообщает Национальная пенитенциарная администрация.
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Уточняется, что в течение недели за врачебной помощью обратились 36 заключенных, а 74 человека были освобождены, отбыв срок заключения.
По состоянию на 28 мая, в общей сложности, в пенитенциарной системе зарегистрировано 7389 человек.