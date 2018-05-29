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Учебники русского языка

Итоги дня: статус русского языка под ударом, цены растут, а вузы пустеют

© Sputnik / Andrey Iglov
В Молдове
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20110

Рост цен на бензин может спровоцировать новый виток инфляции, проблема бегства населения из Молдовы обостряется с каждым днем, и на этом фоне либералы пытаются спровоцировать очередное обострение политической обстановки в стране.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В Риме продолжаются переговоры по Приднестровью — на переговорах в формате "5+2" обсуждается ход реализации договоренностей, достигнутых в ноябре 2017-го и апреле 2018-го годов между Кишиневом и Тирасполем.

Михаил Сидоров
© Sputnik / Rodion Proca
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А тем временем в Кишиневе "подвис" в Конституционном суде запрос либералов, которые продолжают атаки на статус русского языка в Молдове. КС перенес дату заседания на 4 июня, суду предстоит вынести решение — соответствует ли Конституции статус русского языка как средства межнационального общения.

Эксперты считают, что искусственная политизация языкового вопроса — это очередная попытка спровоцировать обострение обстановки в Молдове. Руководитель информационно-аналитического правового центра при Координационном совете организаций российских соотечественников Молдовы Михаил Сидоров указывает, что такие провокации могут серьезно осложнить отношения между Кишиневом и Тирасполем.

Что будет с русским языком в Молдове>>>

"Никто не имеет права заставить гражданина Республики Молдова силой говорить на французском, молдавском, немецком или любом другом языке", — заявил по этому поводу в эфире радио Sputnik экс-председатель КС Дмитрий Пулбере. Он напомнил, что закон "О функционировании языков в Молдове" защищен положениями Конституции, поэтому у судей нет законных оснований для удовлетворения запроса депутатов Либеральной партии.

Каким будет решение Конституционного суда, мы узнаем в следующий понедельник, 4 июня, если заседание суда опять не перенесут.

А тем временем цены взлетают еще выше: новая волна подорожаний начинается в Молдове, свидетельствует статистика. Новый виток инфляции был запущен после повышения цен на бензин и дизтопливо — по сообщению Национального агентства по регулированию в энергетике, с 30 мая по 12 июня литр бензина АИ-95 будет стоить 19 леев 79 банов вместо 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обескураживающее подорожание: на что в Молдове взвинтили цены

Взлет цен не добавляет хорошего настроения жителям нашей страны, которые и без того не могут похвалиться высоким уровнем жизни. Бедность, инфраструктурные провалы становятся слишком заметны — четверть молдавских сел до сих пор не обеспечены системами водоснабжения и канализации.

Как сообщает Национальное бюро статистики, на данный момент в стране подключены к системам водоснабжения только 45,3 процента населенных пунктов республики.

Нет ничего удивительного, что молодежь бежит из сел, как только предоставляется такая возможность. Еще хуже, что молодые люди массово уезжают из страны. Традиционно популярный в Молдове выбор — поступление в вуз — стремительно теряет ценность в глазах юношей и девушек. За 10 лет количество студентов в Молдове сократилось более чем на 40 процентов, а число вузов — на 14.

Молодые люди все чаще создают семьи за границей, и по мнению экспертов, в нашей стране уже сложилась чрезвычайная демографическая ситуация. Детей рождается все меньше и меньше, а к 2050 году треть жителей республики будет стариками.

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Теги:
итоги дня, бензин, статус, подорожание, рост цен, русский язык, топливо, Конституционный суд, Национальное бюро статистики, Дмитрий Пулбере, Дмитрий Сидоров, Молдова, Кишинев, Общество
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