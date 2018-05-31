В школах и лицеях Молдовы прозвенит последний звонок

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Последний звонок прозвенит в четверг, 31 мая, для 10 тысяч молдавских учеников, отметили в Министерстве образования. Сегодня же пройдет во всех средних учебных заведениях республики торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.

"Обычно церемония начинается в 8.30-9.00 часов утра, но каждая школа планирует по-своему. Мы рекомендуем проводить линейку не более часа, потому что после уже появляется солнце, лучше избежать некоторых неприятных моментов", — сообщила корреспонденту Sputnik Молдова замначальника управления общего образования в Министерстве образования, культуры и исследований Мариана Гораш.

Уже совсем скоро выпускникам предстоит сдать экзамены на степень бакалавра.

В этом году БАК пройдет с 5 по 22 июня в 92 специальных центрах. Первый экзамен на степень бакалавра по румынскому языку и литературе намечен на 5 июня, затем 8 июня выпускники сдадут экзамен по языку обучения, 12 июня будет проведено тестирование по иностранному языку, 15 июня состоится экзамен по профильному предмету (математика, история румын и всемирная история, спорт, технологии или искусство), 19 июня пройдет экзамен по выбору, а 22 июня — по родному языку.

Молдове всего 1300 учебных заведений среднего образования. В них учатся 335 тысяч человек.