Пока все спали: наезд на пешеходов в Манчестере, нефть дешевеет

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Манчестере серьезно пострадали пять человек, а еще один сам обратился в больницу. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

Не теракт

Первоначально автомобиль BMW 330D скрылся с места происшествия, но затем правоохранителям удалось его обнаружить, а 21-летнего водителя задержать за опасное вождение и несвоевременное торможение, что привело к столкновению. Его поместили в изолятор полиции.

Officers investigating a multiple casualty collision in #Trafford have, in the early hours of this morning, made an arrest. #TraffordPark https://t.co/lCUw31RqNN — G M Police (@gmpolice) 1 июня 2018 г.

​В правоохранительных органах отметили, что на данном этапе нет подозрений, что это мог быть теракт.

Как рассказали в скорой помощи, пятеро пострадавших получили серьезные ранения. У шестого пешехода, который сам обратился за помощью, легкие травмы.

Нефть дешевеет

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром, отыгрывая статистику по рекордному уровню добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent в пятницу утром дешевели на 0,1% — до 77,48 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,24%, до 66,88 доллара за баррель.

© Sputnik / Александр Кряжин Водители ликуют: цены на топливо "заморозили"

Согласно данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, среднесуточная добыча нефти в стране в марте вновь вернулась к рекордным значениям и впервые в истории США достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% в месячном выражении и на 14,6% в годовом.

Пожар на мусорном полигоне в Подмосковье

Инцидент произошел уже в пятницу утром. Площадь возгорания полигона ТБО "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья составляет один гектар.

Ранее представитель Московского авиационного центра сообщил о пожаре на полигоне, который находится на 49 километре Можайского шоссе. По его словам, борьбу с огнем ведет вертолет Ка-32, который сбросил на очаг пожара уже 100 тонн воды.

Интересный обмен

Дальневосточное главное управление (ГУ) Банка России инициировало акцию в Приморье по обмену обычных монет на памятные 25-рублевые монеты, посвященные чемпионату мира по футболу.

Так, уже с 1 июня все желающие могут в офисах банков-участников акции получить "футбольные" монеты в обмен на принесенную мелочь.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу 8

Сегодня в наличном денежном обороте Приморья находится почти 116 миллионов монет на сумму около 457 миллиона рублей, или по 61 монете разных номиналов на каждого жителя края. При этом значительная часть монет не возвращается в оборот.

Полуробот или полуживой

Исследователи из Токийского университета создали биогибридного робота, созданного на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца, оно способно перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics.

Мускулы робота сокращаются, когда на них подается электрический ток. Чтобы искусственный палец двигался так же, как человеческий, инженеры воспроизвели работу парных мышц — агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.