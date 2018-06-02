Пока все спали: погоня на Чеканах, заявление главы Пентагона и русский Иглесиас

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Несколько экипажей полиции в ночь на субботу устроили погоню за автомобилем-нарушителем на Чеканах. В сети появилось короткое видео этого случая.
Как в кино
На кадрах, снятых из другого авто на столичной улице Вадул луй Водэ, видно, как красный автомобиль на высокой скорости проезжает мимо, а за ним гонятся три экипажа патрульных. Еще одна патрульная машина разворачивается и также бросается в погоню.
По словам очевидцев, скрыться от полиции водителю не удалось. В какой-то момент его авто оказалось в кювете, тогда его и схватили.
По некоторым данным, водитель мог быть нетрезв. В полиции пока этот эпизод не прокомментировали.
В ООН прошла презентация ЧМ-2018 по футболу
Организатором презентации выступило представительство РФ при ООН. В холле штаб-квартиры была развернута небольшая экспозиция со стендами с информацией о предстоящем турнире и городах, которые его примут, несколько мониторов, на которых транслировались ролики чемпионата, а также фигура талисмана предстоящего чемпионата – волка Забиваки в человеческий рост.
Был организован небольшой фуршет с закусками, прохладительными и алкогольными напитками – французским и американским вином, а также русской водкой.
Среди приглашенных на мероприятие был и генеральный секретарь ООН португалец Антониу Гутерреш.
"Я собираюсь в Россию на чемпионат по футболу. Буду болеть за свою сборную и, надеюсь, она сыграет там хорошо", — признался генсек собравшимся, после чего побеседовал с российским постпредом при ООН Василием Небензей.
Небензя, в свою очередь, рассказал журналистам о связи футбола и ООН.
США признали Россию великой державой
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США стремятся не к конкуренции с РФ и Китаем, а к сотрудничеству, преодолению противоречий и совместной работе, пишет РИА Новости.
"Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим. В вопросе их взаимоотношений, с моей точки зрения, это объективный факт, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем", — сказал он, выступая в Сингапуре.
У Китая же, по его словам, больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией, чем с Россией.
"Мы уже работали вместе с Россией и Китаем, победив фашизм… нет необходимости идти по пути противостояния целому миру… Надо находить пути, как преодолеть эти противоречия, чтобы формировать продуктивные взаимоотношения", — заключил Мэттис.
Иглесиас — наполовину русский
Известный певец Энрике Иглесиас назвал себя наполовину русским во время выступления на концерте в Москве, сообщает RT.
"На 25 процентов я испанец, на 25 процентов — из Майами, на 50 процентов я русский", — заявил исполнитель.
Он объяснил свои слова тем, что его жена теннисистка Анна Курникова — россиянка.
В конце прошлого года супруга Иглесиаса родила двойню. Мальчика назвали Николас, а девочку — Люси.