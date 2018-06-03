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Пешеходный переход

Девушку сбили прямо на "зебре", причиной ДТП могла стать стертая разметка

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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По мнению экспертов, пешеходные переходы в Кишиневе давно нуждаются в модернизации.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Переходя через улицу, посмотри сначала налево, потом направо. Это простое правило, которое известно даже детям, не всегда помнят взрослые люди. Зеленый сигнал светофора или "зебра" дают пешеходу право преимущественного пересечения улицы, но не дают неуязвимости. И не спасают от неосторожного или неумелого водителя.

Об этом, очевидно, забыла девушка, которая переходила улицу по пешеходной "зебре" на улице Митрополит Дософтей и была сбита легковым автомобилем. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу.

Очевидцы отмечают, что старая разметка пешеходного перехода настолько стерлась, что практически незаметна для водителя. Вместе с тем переход обозначен дорожными знаками, которые хорошо видны и соответствуют правилам.

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Эксперты в области городского хозяйства не раз отмечали, что пешеходные переходы в Кишиневе нуждаются в модернизации в соответствии с современными стандартами и технологиями.

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Теги:
пешеходные переходы, ДТП, авария, Кишинев
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