В каких городах Молдовы труднее всего устроить ребенка в детсад

Если в селах мест в детских садах больше, чем детей, то в городах ситуация обратная.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. К началу 2018 года в стране действовали 1458 учреждений раннего образования, в том числе 833 со статусом яслей-детсада, 529 детских садов, 73 образовательных комплекса и 21 общественный центр. Число детей в детских садах составило 149,2 тысячи, это несколько меньше, чем в прошлом году, сообщается в отчете о положении детей, опубликованном Национальным бюро статистики.

© Sputnik / Nicu Goncear Жилые дома и детский сад в селе Бульбоака трещат по швам

На 100 мест в детских учреждениях в стране приходится, в среднем, 86 детей, эта цифра не меняется уже четыре года. Но если в селах мест в "грэдиницах" достаточно (76 детей на 100 мест), то в городах устроить ребенка в детсад уже давно стало проблемой (в среднем по стране — 100 детей на 100 мест).

Самая сложная ситуация в этом отношении сложилась в городах Бельцы (113 детей на 100 мест), Яловены (109 детей), Кишиневе (104 ребенка) и в городах Гагаузии (101 ребенок).

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Проще всего устроить ребенка в детский сад в районе Леова, где заполненность детских садов составляет всего 51%.