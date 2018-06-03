Православные христиане празднуют день Святых Константина и Елены

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Сегодня православные христиане чтят память святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены.

Константин был сыном соправителя Западной Римской империи. Отец Константина с уважением относился к христианской религии, в то время как в остальных частях огромной страны в III-IV веках христиане подвергались гонениям. Став императором, Константин распространил веротерпимость на всю Римскую империю, и христиане впервые получили возможность свободно исповедовать свою веру.

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Константин считал, что христианство поможет сплотить и объединить разрозненные народы распадающейся страны. Он поддерживал Церковь и даже направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену, чтобы она помогала местным христианам. Находясь в Палестине, царица Елена заложила храмы в памятных местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, а по приказу Константина над пещерой Гроба Господня был основан Храм Воскресения Христова. Царица Елена скончалась в 327 году в Константинополе, а император Константин — в день Пятидесятницы в 337 году.

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В Молдове в народном календаре этот день еще называют "Constantin Graur" или "Constantinul Puilor" ("Константин-скворец" или "Константин птенцов"), так как праздник находится на своеобразном рубеже, когда заканчиваются сельскохозяйственные работы, связанные с севом и прополкой кукурузы и овса. Если опоздать с посадкой этих культур, то прилетевшие скворцы могут попортить посевы. Также считается, что к этому дню "встают на крыло" птенцы, которых взрослые птицы учат летать.