Игорь Додон рассказал, за кого голосовал на выборах мэра Кишинева

Сегодня станет известно, кому предстоит управлять столицей до очередных муниципальных выборов.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В воскресенье, 3 июня, в Кишиневе проходит второй тур выборов мэра, за этот пост борются два кандидата: Ион Чебан — представитель Партии социалистов и Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа Достоинство и правда".

© Sputnik / Miroslav Rotari Ион Чебан или Андрей Нэстасе: кто станет мэром Кишинева?

На своем избирательном участке проголосовал и президент Молдовы Игорь Додон. Лидер страны рассказал журналистам, что за последние десять лет молдавская столица сильно деградировала. "Кишинев деградировал настолько, что попал в список самых уродливых столиц мира", отметил Додон. По его словам, он проголосовал за профессионала, ответственного и способного эффективно управлять городом.

Кандидат на должность мэра Кишинева, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан сказал журналистам на избирательном участке, что "пришло время перемен", а "кишиневцы должны выбрать мэра, который будет заниматься не геополитикой, а станет решать реальные проблемы города. Кандидат в мэры Андрей Нэстасе заявил при выходе из избирательного участка, что доверяет кишиневцам и надеется, что новый градоначальник "сможет многое изменить".

Явка на выборах мэра Кишинева на 13.00 приближается к 20%, к этому часу проголосовали более 124 тысяч кишиневцев.

Во втором туре выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов. Если кандидаты получили равное число голосов, избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов в первом туре.

Второй круг: кишиневцы выбирают главу города>>>

Напомним, что в первом туре Чебан набрал 40,97% голосов, а его конкурент Андрей Нэстасе — 32,12%.

Избирательные участки в день голосования открываются в 7.00 и закроются в 21.00.

Выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

Корреспонденты Sputnik ведут прямую трансляцию с участков, а также освещают ситуацию вокруг выборов — подробности здесь>>>