Нарушения на выборах — наблюдатели сообщили о ситуации в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Ассоциация Promo-LEX представила первый отчет о нарушениях в избирательном процессе во втором туре выборов мэра Кишинева.
Вблизи по меньшей мере двух избирательных участков были замечены панно с предвыборной агитацией, на участке 265 в городе Дурлешты и на участке 256 в городе Кодру.
Кроме того, по меньшей мере 2 урны для голосования не были опечатаны согласно требованиям законодательства, пломбы установлены только с двух, а не с четырех сторон. Речь идет об участках 128, 148, 123 и 114 в секторе Центр. На пять избирательных участков доставлены более 3000 бюллетеней, хотя закон не позволяет превышать это количество. На участках были зафиксированы случаи присутствия неавторизованных лиц.
Многие избиратели не смогли найти себя в списках избирателей. В то же время в списках обнаружены имена умерших людей. На одном из участков человек, который назвался социальным работником, принес 12 заявлений на голосование на дому.
Ассоциация Promo-Lex обладает статусом наблюдателя на выборах в Кишиневе.