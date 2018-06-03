Нарушения на выборах — наблюдатели сообщили о ситуации в Кишиневе

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Ассоциация Promo-LEX представила первый отчет о нарушениях в избирательном процессе во втором туре выборов мэра Кишинева.

Вблизи по меньшей мере двух избирательных участков были замечены панно с предвыборной агитацией, на участке 265 в городе Дурлешты и на участке 256 в городе Кодру.

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Кроме того, по меньшей мере 2 урны для голосования не были опечатаны согласно требованиям законодательства, пломбы установлены только с двух, а не с четырех сторон. Речь идет об участках 128, 148, 123 и 114 в секторе Центр. На пять избирательных участков доставлены более 3000 бюллетеней, хотя закон не позволяет превышать это количество. На участках были зафиксированы случаи присутствия неавторизованных лиц.

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Многие избиратели не смогли найти себя в списках избирателей. В то же время в списках обнаружены имена умерших людей. На одном из участков человек, который назвался социальным работником, принес 12 заявлений на голосование на дому.

Ассоциация Promo-Lex обладает статусом наблюдателя на выборах в Кишиневе.