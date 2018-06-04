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Примэрия Кишинева

Пока все спали: новый мэр Кишинева, стрельба в Сан-Диего и Киев криминальный

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Обзор ночных событий - в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Новым примаром (мэром) молдавской столицы должен стать лидер Партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. 

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Примар на год

По предварительным данным, после подсчета 100% голосов прошедшего в воскресенье второго тура досрочных местных выборов он набрал 52,57% голосов, то есть за него проголосовали 129 тысяч 432 человека. Оппонент Нэстасе, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 жителей муниципия Кишинэу.

Явка во втором туре составила 39,12%.

Нынешние, внеплановые, выборы столичного градоначальника были спровоцированы отставкой с поста примара столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях.

Нэстасе станет примаром молдавской столицы только после утверждения окончательных результатов выборов и будет руководить Кишиневом всего год – до проведения всеобщих местных выборов в 2019 году.

Стрельба в Сан-Диего

Неизвестный устроил стрельбу на пути к "рок-н-ролльному марафону" в американском Сан-Диего, сообщает телеканала CBS со ссылкой на местные власти. 

Стрельба в Бельгии
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Неизвестный находился на верхнем уровне парковки. На место происшествия прибыла полиция.

По сведениям телеканала Fox news, виновницей паники на улицах города стала женщина, которая на многоярусной парковке сделала несколько выстрелов и потом засунула ствол огнестрельного оружия себе в ротовую полость. Мотивы этих действий выясняются.

Как передавала телекомпания NBC, подозреваемую задержали примерно через час после происшествия, при ней найдено пневматическое оружие. В связи с инцидентом в больницу доставлен полицейский, случайно выстреливший себе в ногу.

Рок-н-ролльный марафон представляет собой забег с участием уличных певцов, танцоров и чирлидеров. Он проводится ежегодно во многих городах мира.

Ограбленная квартира Вышинского

Полиция завершила осмотр ограбленной киевской квартиры руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости вечером в воскресенье его адвокат Андрей Доманский.

Дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике, уточнил адвокат.

"Следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены… Заявление подано, ведомости внесены в ЕРДР", — сказал адвокат. 

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В воскресенье Доманский заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали, на месте работает полиция. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал ограбление квартиры Вышинского типичным мародерством.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

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Теги:
квартира, стрельба, ограбление, местные выборы, примэрия Кишинева, Кирилл Вышинский, Андрей Нэстасе, Ион Чебан, Сан-Диего, Киев, Кишинев
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