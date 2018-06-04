Пока все спали: новый мэр Кишинева, стрельба в Сан-Диего и Киев криминальный

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Новым примаром (мэром) молдавской столицы должен стать лидер Партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в Кишиневе: добросовестные избиратели и нарушения на участках

Примар на год

По предварительным данным, после подсчета 100% голосов прошедшего в воскресенье второго тура досрочных местных выборов он набрал 52,57% голосов, то есть за него проголосовали 129 тысяч 432 человека. Оппонент Нэстасе, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 жителей муниципия Кишинэу.

Явка во втором туре составила 39,12%.

Нынешние, внеплановые, выборы столичного градоначальника были спровоцированы отставкой с поста примара столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях.

Нэстасе станет примаром молдавской столицы только после утверждения окончательных результатов выборов и будет руководить Кишиневом всего год – до проведения всеобщих местных выборов в 2019 году.

Стрельба в Сан-Диего

Неизвестный устроил стрельбу на пути к "рок-н-ролльному марафону" в американском Сан-Диего, сообщает телеканала CBS со ссылкой на местные власти.

© REUTERS / Francois Lenoir Прокуратура Бельгии рассматривает версию теракта по делу о стрельбе в Льеже

Неизвестный находился на верхнем уровне парковки. На место происшествия прибыла полиция.

По сведениям телеканала Fox news, виновницей паники на улицах города стала женщина, которая на многоярусной парковке сделала несколько выстрелов и потом засунула ствол огнестрельного оружия себе в ротовую полость. Мотивы этих действий выясняются.

Как передавала телекомпания NBC, подозреваемую задержали примерно через час после происшествия, при ней найдено пневматическое оружие. В связи с инцидентом в больницу доставлен полицейский, случайно выстреливший себе в ногу.

Рок-н-ролльный марафон представляет собой забег с участием уличных певцов, танцоров и чирлидеров. Он проводится ежегодно во многих городах мира.

Ограбленная квартира Вышинского

Полиция завершила осмотр ограбленной киевской квартиры руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости вечером в воскресенье его адвокат Андрей Доманский.

Дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике, уточнил адвокат.

"Следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены… Заявление подано, ведомости внесены в ЕРДР", — сказал адвокат.

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В воскресенье Доманский заявил, что квартиру Вышинского в Киеве обокрали, на месте работает полиция. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал ограбление квартиры Вышинского типичным мародерством.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. В тот же день был задержан в Киеве руководитель портала "РИА Новости Украина". Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.