Sputnik на первом месте в рейтинге интернет-СМИ Молдовы, и это уже традиция

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Хорошая традиция складывается у нас с вами, уважаемые читатели. Информационно-аналитический ресурс Sputnik Молдова по итогам мая снова возглавил рейтинг самых читаемых интернет-СМИ в Молдове.

© Sputnik / Рейтинг наиболее популярных СМИ в странах бывшего СССР

Лидером читательских предпочтений наш сайт является уже четыре месяца подряд, и это очень позитивный результат.

По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, сайт Sputnik Молдова продолжает подниматься в рейтингах, а число наших читателей продолжает расти день ото дня. Спасибо, что вы вместе с нами, дорогие друзья!