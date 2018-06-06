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Учебники для русскоязычных школ

В Молдове не утихают дискуссии о решении КС относительно русского языка

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Молдове
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Эксперты призывают отказаться от конфронтации и нагнетания напряженности вокруг "языкового вопроса".

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В среду в Молдове продолжились горячие дискуссии вокруг нашумевшего решения Конституционного суда относительно статуса русского языка. Напомним, в понедельник, 4 июня, КС частично удовлетворил запрос депутатов Либеральной партии, однако признал устаревшим закон о функционировании языков на территории МССР.

Додон подтвердил свою принципиальную позицию

По этому поводу вновь высказался президент Республики Молдова Игорь Додон:

Познаем русский язык
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Судьба государственного и русского языков в Молдове: что ждет страну

"В этом законе очень четко указана и роль государственного языка, там говорится не только о русском языке. Объявление о том, что этот закон не действителен, приведет к серьезным проблемам", — отметил глава государства.

По мнению Игоря Додона, признание статуса русского языка как языка межэтнического общения было компромиссным решением в конце 80-х — начале 90-х годов.

"Это было основным элементом, который гарантировал мир и спокойствие между разными этносами, проживающими в Молдове. Думаю, что это должно продолжаться и дальше. Мы не преодолели этот период (действие этого закона — ред.), и нам не надо создавать волнения и террор внутри страны", — подчеркнул президент Молдовы.

В экспертном сообществе решение КС считают спорным

Эксперты продолжают активно обсуждать постановление КС. Многие специалисты в области права считают такое решение спорным и политически мотивированным.

Эксперт в области права Павел Мидриган заявил для Sputnik, что решение КС о признании устаревшим Закона о функционировании языков является однозначно политическим. Мидриган напомнил, что в компетенцию Конституционного суда входит только проверка законодательных актов на соответствие Конституции. А в данном случае противоречий основному закону не было.

В России решение КС вызвало жесткую реакцию

Попытка поставить под сомнение не только статус русского языка в Молдове, но и всю систему молдавского законодательства, относящегося к функционированию языков, встретила жесткую реакцию и в России. По этому поводу высказалась глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко
© Sputnik / Alexey Droujinine
Матвиенко: РФ должна отреагировать на решение Молдовы по русскому языку

На пленарном заседании IV Ливадийского форума: "Русский мир и мировое гуманитарное пространство" Матвиенко заявила, что в многонациональной стране, которой является Молдова, где 30% населения говорят на русском языке, этим решением "заложили мину взрывного действия под фундамент своей государственности".

Глава Совфеда рассчитывает, что на это решение отреагируют МИД РФ, Совет Федерации и другие институты. Кроме того, Матвиенко предложила отправить от Ливадийского форума обращение в Конституционный суд Молдовы.

Кроме того, Матвиенко призвала использовать весь имеющийся потенциал международных организаций, европейских и международных резолюций, партнеров по парламентской линии для противодействия преследованию русского языка за границей.

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Теги:
итоги дня, русский язык, Конституционный суд, Игорь Додон, Валентина Матвиенко, Общество
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