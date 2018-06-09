Продажа сигарет в пачках без "страшных" рисунков прекратится с 1 июля

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Продажа сигарет в пачках старого образца, без пугающих картинок, будет прекращена с 1 июля 2018 года, сообщает Государственная налоговая служба. Запасы сигарет и других табачных изделий, произведенных до 1 января этого года и не соответствующей новым стандартам упаковке, будут запрещены к продаже.

По решению кабинета министров, принятом в 2017 году, упаковка табачных изделий должна соответствовать международным стандартам, принятым в контексте борьбы с курением. Кроме надписей о вреде курения, они должны содержать также и пугающие или неприятные изображения, которые иллюстрируют последствия этой вредной привычки для здоровья курильщиков.

Как ранее сообщал Национальный центр общественного здоровья, среди утвержденных текстов, которые должны быть размещены на пачке сигарет, две записи общего характера, а 14 — целевых, рассказывающих о том или ином аспекте влияния курения на здоровье.

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Отбор "пугающих" изображений оказался более сложной задачей. По словам экспертов, из-за проблем с доступом к электронной библиотеке, содержащей образцы изображений, утвержденных в ЕС, в Молдове пришлось отбирать картинки "из того, что было", в том числе и заказывать местным дизайнерам.

По отзывам граждан, далеко не все картинки выглядят достаточно "страшными", чтобы произвести ожидаемый эффект.

В Молдове продажей табачных изделий в розницу занимаются более 8500 экономических агентов.