Пока все спали: повышение пенсий и возможный шокирующий обвал евро

Некоторым категориям пенсионеров могут значительно повысить пенсии, а евро к понедельнику не порадует жителей Молдовы обменным курсом.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, которые продолжали работать после выхода на пенсию, будут получать более высокие выплаты. Соответствующий проект одобрен членами правительства.

Перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. На повышение в два с лишним раза средней выплаты рассчитывают порядка двух с половиной тысяч граждан. Таким образом, пенсия увеличится с двух тысяч 48 леев до четырех тысяч 770.

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А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Выплаты увеличатся также вдвое — с тысячи 900 до трех тысяч 765 леев. Воспользоваться прибавкой смогут свыше пяти с половиной тысяч пенсионеров.

Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.

Курс валют в Молдове в понедельник шокирует

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на понедельник, 11 июня. После наступления, которое евро продемонстрировал на этой неделе по отношению к молдавскому лею, следующую рабочую пятидневку "иностранец" начнет с падения. Так, в понедельник "европеец" проиграет национальной валюте сразу 15 банов и установится на отметке в 19,7395 лея.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Взбунтовавшийся евро: курс валют в Молдове в пятницу и на выходные

Что касается доллара, то он продолжит "унывать", сдавая ранее отвоеванные позиции. В начале грядущей недели "зеленый" несколько уступит лею и будет стоить 16,8167 лея.

Украинская гривна немного укрепиться. В понедельник она будет продаваться по 0,6432 лея. Российский рубль же несколько уступит позиции и расположится на отметке в 0,2674 лея. Румынский лей тоже попятится назад и составит 4,2373 лея.