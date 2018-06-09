Опубликован рейтинг качества дорог: на каком месте Молдова

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Есть такое народное выражение: "после поездки по этой трассе надо идти к стоматологу, пломбы выпадают". И действительно, в Молдове, стоит съехать с национальной трассы на проселочную, создается такое впечатление, что жизнь остановилась, а от самой автомагистрали осталось лишь одно название.

На минувшей неделе вновь был опубликован рейтинг стран с худшими дорогами. Надо признать: наша республика плетется в хвосте этого рейтинга, занимая 128 место из 137 возможных.

пресс-служба примэрии Оргеева Небывалое рядом: в Молдове ремонтируют дороги местного значения

Рядом с нами — собратья по несчастью: автомобилисты из Конго, Мозамбика и Гвинеи.

Не особо радуют граждан страны и автомагистрали в сердце республики — Кишиневе. На некоторых участках столичных трасс создается впечатление, что едешь не по европейской столице, а по дальнему и забытому Богом селу.

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Избранный генпримар Андрей Нэстасе затрагивал в своих спичах тему ремонта дорог, однако все это пока остается лишь на уровне деклараций, а кишиневцы лишний раз продолжают чертыхаться, проезжая по очередной "полосе препятствий".