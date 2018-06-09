Молдавские пожарные будут бороться с огнем в селах Румынии

Возле Леушен открывается новый пункт, где будут размещены спасатели и пожарные.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Новое подразделение спасателей и пожарных будет открыто в приграничной полосе близ Леушень, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД.

Этому подразделению предстоит обеспечивать противопожарную безопасность в 19 близлежащих населенных пунктах. В пятницу более 30 сотрудников инспектората были направлены на расчистку площадки для строительства.

Планируется, что пожарные и спасатели, размещенные в Леушень, будут выезжать в случае необходимости и для тушения пожаров в населенных пунктах в Румынии, по другую сторону границы.

Строительство будет завершено до конца июня.