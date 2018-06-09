Как бессарабские модницы раздевались на пляже 100 лет назад

Пляжный сезон уже начался, но дамы, которые хотят быть модными, все еще ищут идеальный вариант купальника, который отвечает самым современным тенденциям.

КИШИНЕВ, 9 июня — Sputnik. Стройные девушки в бикини заполонили пляжи, вызывая горечь в сердцах дам, не отказывающих себе в сладком, и провоцируя ущемление позвонков у мужчин, старающихся незаметно повернуть голову вслед особенно привлекательным дамам.

Однако не в количестве ткани на теле здесь дело, свидетельствуют историки моды. Купальники, в которых щеголяли дамы почти столетие назад, отличались от водолазных костюмов разве что меньшей обтекаемостью. Однако дамы в них выглядели не менее привлекательно. Об этом ясно свидетельствуют фотографии из коллекции молдавского ретро, которую собирает историк Юрий Швец.

В одном из популярных сообществ Facebook он опубликовал фотографии купальных костюмов, которые были в моде в 30-х годах XX века. На снимках дамы отдыхают на берегу моря на курорте Будаки-Кордон (ныне — Курортное Одесской области).

Комментаторы отмечают, что дамы во многих случаях выглядят даже интереснее, чем современные девушки.



