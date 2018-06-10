В родном селе Игоря Додона прошел традиционный фестиваль клубники и меда

Приглашенной звездой праздника стал российский певец Филипп Киркоров, который приехал по личному приглашению президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Тысячи людей собрались сегодня в селе Садова Каларашского района, где проходит Фестиваль клубники и меда. Накануне президент Молдовы Игорь Додон пригласил жителей Молдовы и гостей нашей страны посетить этот яркий летний праздник, который проходит в его родном селе.

"В моем родном селе Садова 10 июня откроется 5-й Фестиваль Клубники и Меда, — написал Додон в Facebook. — Всех гостей ждет настоящий клубничный рай — дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа".

Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Facebook / Valeria Fortuna

Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna

Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna

Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna

Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna

Фестиваль клубники и меда в Sadova / Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova © Sputnik / Valeria Fortuna 1 / 6 © Facebook / Valeria Fortuna Festivalul Mierii și Căpșunilor la Sadova

На музыкальной сцене фестиваля выступят звезды молдавской эстрады — Нелли Чебану и Наталья Гордиенко, группы MILLENIUM, AKORD, DoReDos и другие. А гвоздем концертной программы станет выступление народного артиста России Филиппа Киркорова, который приехал на фестиваль по личному приглашению президента Молдовы. Сегодня же Додон присвоил Киркорову звание Народного артиста Молдовы.

Традиционный Фестиваль клубники и меда в Садова проводится уже пятый год и заслужил высокие оценки гостей этого праздника.