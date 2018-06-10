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Бронетехника

Пока все спали: страшная авария и русский язык для молдавских гастарбайтеров

© Sputnik / Caitlin Ochs
В Молдове
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В Литве столкнулись четыре бронемашины НАТО, а в России могут ввести новые требования по знанию русского зыка для тех, кто едет легально трудиться в эту страну.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. В Литве четыре бронетранспортера НАТО попали в аварию недалеко от Каунаса, несколько военных пострадали. Об этом в эфире LRT заявил в четверг, 7 июня, представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.

По его словам, инцидент произошел в Пренайском районе республики во время движения колонны бронетехники. По предварительным данным, в колонне следовала военная техника союзников Литвы по НАТО. Среди пострадавших — американские солдаты.

Детали ЧП устанавливаются.

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По предварительным данным, различные травмы получили 13 человек, сообщает РИА Новости. Пострадавшие отправлены в Каунасскую клинику. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Движение на дороге было временно перекрыто.

На территории Литвы с 3 по 15 июня проходят военные учения Saber Strike 2018. В них принимают участие военнослужащие из стран НАТО, среди которых более 6,5 тысячи американских солдат.

"Моя твоя не понимает": в РФ надо будет лучше знать русский язык

Эксперты по итогам VI всероссийской конференции по вопросам адаптации иностранцев в России рекомендовали повысить требования к уровню владения русским языком во время экзамена на гражданство, об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Конференция "Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ" прошла в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве. Ее организаторами выступили Министерство внутренних дел РФ совместно с Минобрнауки России.

"По итогам экспертного обсуждения сформированы рекомендации, отраженные в итоговой резолюции. В частности, принято решение о повышении требований к уровню владения русским языком иностранных граждан, желающих вступить в гражданство РФ", — говорится в сообщении.

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Конференция, по данным МВД РФ, стала крупнейшей площадкой для обмена опытом по решению вопросов обучения, тестирования и адаптации мигрантов, а также членов их семей на территории России.

В пресс-центре МВД добавляют, что работа секций и методического семинара была посвящена организации подготовки иностранных граждан к сдаче комплексного экзамена, обучению иностранцев в вузах и вопросам адаптации детей мигрантов в регионах России.

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Теги:
знание, гстарбайтеры, бронетехника, экзамен, русский язык, ДТП, авария, Каунас, Литва, Молдова, Кишинев, Общество
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