Додон присвоил Киркорову звание Народного артиста Молдовы

Звание присвоено российскому певцу за вклад в развитие дружеских отношений между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Знаменитый российский певец Филипп Киркоров стал Народным артистом Республики Молдова. Почетное звание российскому певцу присвоил глава государства Игорь Додон. Вручение медали "Народный артист" состоялось в рамках фестиваля клубники и меда, который проходит сегодня в Садова Каларашского района, родном селе Игоря Додона.

Присуждение Киркорову звания Народного артиста Молдовы © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Медаль "Народный артист Молдовы" © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Присуждение Киркорову звания Народного артиста Молдовы © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Присуждение Киркорову звания Народного артиста Молдовы © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Присуждение Киркорову звания Народного артиста Молдовы © Sputnik / Дмитрий Осматеско 1 / 5 © Sputnik / Дмитрий Осматеско Присуждение Киркорову звания Народного артиста Молдовы

"В знак особого признания заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание "Народный артист" эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации г-ну Филиппу Киркорову", — подчеркнул президент Молдовы.

Киркоров часто посещает Молдову с концертами и дружескими визитами, в том числе по личному приглашению главы молдавского государства. С Молдовой российского певца многое связывает, свою артистическую карьеру он начал в середине 80-х именно в Молдове с песнями композитора Петре Теодоровича.

В карьере Филиппа Киркорова сыграли важную роль и другие молдаване. Александр Раю, бывший администратор группы "Екоу", который тесно сотрудничал с Петре Теодоровичем, композитор Олег Баралюк, который на протяжении 15 лет был рядом с ним в различных музыкальных проектах. Первый продюсер Филиппа Киркорова, кишиневец Илья Бершадский, тоже был из Молдовы.

В 2018 году Филипп Киркоров подготовил молдавскую группу DoReDos для выступления на международном конкурсе "Евровидение-2018" и написал песню, с которой они выступили на этом музыкальном фестивале.

В 2017 году президент России Владимир Путин наградил Филиппа Киркорова Орденом Почета, отметив его многолетнюю плодотворную деятельность и по случаю его 50-летнего юбилея.

Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. В раннем детстве переехал в Москву вместе с родителями. Получил музыкальное образование в училище имени Гнесиных. Отмечен званием "Народный артист России".

Многократно становился победителем премий "Овация", "Золотой граммофон", "МУЗ-ТВ", "Стопудовый Хит". Пять раз получал награду World Music Awards как самый популярный российский исполнитель.