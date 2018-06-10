Киркоров: моя награда — символ неразрывной дружбы между Россией и Молдовой

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Филипп Киркоров поблагодарил президента Молдовы Игоря Додона за высокую награду, которую президент РМ сегодня вручил знаменитому российскому артисту — звание Народного артиста Молдовы.

© Sputnik / Дмитрий Осматеско Додон присвоил Киркорову звание Народного артиста Молдовы

"Спасибо, Уважаемый г-н Президент, дорогой Игорь Николаевич за столь высокую Правительственную Награду и Звание, полученное сегодня!" — написал Киркоров на своей странице в Instagram. — "Для меня — это символ дружбы, любви и творческого союза между двумя нашими государствами".

Киркоров отметил, что это событие произошло накануне государственного праздника РФ — Дня России, который отмечается 12 июня, что придает награде особую значимость как символу неразрывной дружбы между Россией и Молдовой.

"В знак особого признания заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание "Народный артист" эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации г-ну Филиппу Киркорову", — ранее сообщил президент Молдовы Игорь Додон.