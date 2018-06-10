Киркоров: моя награда — символ неразрывной дружбы между Россией и Молдовой

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Филипп Киркоров поблагодарил президента Молдовы Игоря Додона за высокую награду, которую президент РМ сегодня вручил знаменитому российскому артисту — звание Народного артиста Молдовы.
"Спасибо, Уважаемый г-н Президент, дорогой Игорь Николаевич за столь высокую Правительственную Награду и Звание, полученное сегодня!" — написал Киркоров на своей странице в Instagram. — "Для меня — это символ дружбы, любви и творческого союза между двумя нашими государствами".
Спасибо, Уважаемый г-н Президент, дорогой Игорь Николаевич за столь высокую Правительственную Награду и Звание, полученное сегодня! Для меня — это символ дружбы, любви и творческого союза между двумя нашими Государствами, и особенно важна эта миссия и событие в моей жизни в канун нашего Государственного Праздника- ДНЯ РОССИИ,12 июня- как символ неразрывной дружбы между Россией и Молдовой, особенно в наше неспокойное и циничное время! СПАСИБО! #Repost @dodon_igor with @get_repost ・・・ Сегодня встретился с выдающимся исполнителем из Российской Федерации и моим добрым другом Филиппом Киркоровым, находящимся в нашей стране по моему приглашению для участия в Фестивале клубники и меда, который пройдет сегодня в моем родном селе Садова. В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание «Народный артист» эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации, господину Филиппу Киркорову. Пожелал певцу успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в нашей стране. Отмечу, что Филипп Киркоров начал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдове. Помимо этого, исполнитель выступил в роли автора музыки для песни, с которой группа «DoReDoS» достойно и на высоком профессиональном уровне представила Республику Молдова на международном конкурсе Eurovision-2018 в Лиссабоне, а также активно поддерживал и продвигал группу на этом конкурсе и в итоге молдавские исполнители вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса. ///// Am avut o întrevedere cu marele artist din Federația Rusă și bunul meu prieten, Filip Kirkorov care se află în Moldova la invitația mea, pentru a participa la Festivalul Căpșunelor și Mierii, care se va desfășura astăzi în satul meu natal Sadova. În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, pentru contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale moldo-ruse, am conferit interpretului de muzică ușoară, compozitorului și producătorului din Federația Rusă, domnului Filip Kirkorov titlul onorific „Artist
Киркоров отметил, что это событие произошло накануне государственного праздника РФ — Дня России, который отмечается 12 июня, что придает награде особую значимость как символу неразрывной дружбы между Россией и Молдовой.
"В знак особого признания заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей я присвоил почетное звание "Народный артист" эстрадному исполнителю, композитору и продюсеру из Российской Федерации г-ну Филиппу Киркорову", — ранее сообщил президент Молдовы Игорь Додон.