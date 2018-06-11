В багажнике по улицам Кишинева — опасные развлечения попали на видео

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Говорят, что мужчина — это случайно выживший мальчик. Об этой шуточной фразе заставляет вспомнить видеозапись, опубликованная на одной из популярных страниц в Facebook, где молодого человека катают по Кишиневу в багажнике.

На видео, которое опубликовал один из водителей, хорошо видно, что молодой человек с удобством устроился в открытом багажнике автомобиля, мчащемся по ночной улице Кишинева. Он ведет себя совершенно спокойно и не проявляет никакой тревоги.

Неизвестно, что стало причиной идеи усадить пассажира в багажник — нехватка места в салоне, вероятно, заполненном приятелями молодого человека, или юношеская бравада. Однако ясно, что такое поведение опасно не только для самого юноши в багажнике, но и для других участников дорожного движения.

По данным Национального инспектората патрулирования, в 2017 году произошло 2 640 дорожно-транспортных происшествий.