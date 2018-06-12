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Шествие в честь Дня России в Тирасполе

Приднестровцы отметили День России

CC BY 4.0 / president.gospmr.org
В Молдове
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Во всех уголках Приднестровья проходят праздничные мероприятия по случаю Дня России: приднестровцы рассказали корреспонденту Sputnik, почему им нравится этот праздник.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе прошел марш-шествие, приуроченный ко Дню России, который проводится 12 июня, начиная с 1992 года. Этот день нынешним руководителем приднестровского региона в 2017 году был включен в календарь памятных дат, и сегодня уже во второй раз приднестровцы отмечают этот праздник ярким шествием с флагами. Многие его участники обратили внимание на то, что в нынешнем году мероприятие было весьма масштабным.

"Мы пришли, потому что сегодня праздник России, и мы решили таким образом поддержать эту страну. Были и студенты, и преподавательский состав. В этом году участвует больше людей, колонна стала более организованной. Было приятно, когда мы шли по центру города, как поддерживали нас прохожие", — дополняя друг друга, произнесли студентки второго курса Приднестровского госуниверситета.

Тирасполь
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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"Много людей участвуют в мероприятиях: все, кто мог, пришли сюда. Я приехала сейчас в Тирасполь из Рыбницы на сессию, учусь в Приднестровском госуниверситете заочно, и решила также принять участие в шествии", — рассказала Алла Терлецкая.

Особое праздничное настроение отметила также и одна из участниц приднестровской делегации на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоялся прошлой осенью в Сочи.

"Мне понравилось, как люди реагируют на этот праздник. У всех улыбки на лицах, сияющие глаза. Нам было приятно участвовать в молодежном фестивале в Сочи, а сегодняшнее шествие — подтверждение того, что нам небезразлична судьба людей, которые живут в России", — сказала Светлана Акимова.

Шествие стартовало от главного театра приднестровского региона — им. Н. С. Аронецкой — колоны прошли по центральной улице до главной площади Тирасполя.

Перед собравшимися с поздравительной речью выступил лидер Приднестровья Вадим Красносельский, который выразил благодарность России, помогающей воплощать в регионе ряд социальных проектов.

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Празднование Дня России завершится вечером концертом на площадке перед Дворцом детско-юношеского творчества. В других городах также запланирована обширная праздничная программа.

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Теги:
приднестровье, День России, митинг, празднование, Вадим Красносельский, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Общество
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