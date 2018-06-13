Спецназ устроил "маски-шоу" - задержаны пятеро

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Пятеро мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, участники банды, ограбившей ряд квартир и домов в частном секторе, были задержаны в результате совместных действий сотрудников Управления полиции Кишинева и Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка.

Подозреваемые, жители нескольких населенных пунктов Гагаузии, ранее были судимы за совершение похожих преступлений. Преступную группировку подозревают в краже в трех жилых домах в Кишиневе, в результате чего был нанесен ущерб в сумме около 1,5 миллионов леев.

В течение трех месяцев, пока продолжалось расследование, полиция установила, что излюбленным приемом банды были ночные кражи, когда хозяев не было дома. Воры проникали в дом и забирали все, что попадалось под руку — деньги, золотые украшения, мобильные телефоны и электронику.

В ходе обысков в домах подозреваемых полицейские нашли часть похищенного имущества. Задержание бандитов произошло в городе Комрат и в селе Бешгиоз при поддержке бойцов спецназа "Fulger".

© Photo: DIRECȚIA DE POLIȚIE A MUN. CHIȘINĂU После обысков в домах подозреваемых сотрудники полиции проследили часть похищенного имущества

Подозреваемые задержаны на 72 часа, они будут привлечены к уголовной ответственности за кражу в особо крупных размерах, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.