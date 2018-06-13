"Да это не мой ребенок" — в Молдове открылась собственная ДНК-лаборатория

Теперь любой желающий может быстро и сравнительно недорого установить отцовство и обнаружить измену, не отправляя анализы за рубеж.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Большое событие в Центре судебной медицины — сегодня здесь открылась лаборатория молекулярно-генетических исследований. Теперь определять отцовство по анализу ДНК, устанавливать родство и раскрывать преступления будет проще, быстрее и что немаловажно, намного дешевле.

Как сообщают в Центре судебной медицины, результаты исследований будут достоверны с высокой точностью, до 99,99 процентов. Экспертизу ДНК может заказать любой желающий при условии соблюдения определенных правил, которые содержатся в специальном соглашении о генетическом исследовании.

Создание лаборатории по анализу ДНК было предусмотрено Законом "О геномной регистрации", который депутаты приняли в декабре 2017 года. На строительство и оборудование лаборатории было выделено около 3,5 миллионов евро, а ее эксплуатация обойдется примерно в 500 тысяч евро в год.

До запуска лаборатории необходимые для криминалистической экспертизы генетические тесты проводили в Румынии, где один анализ обходился в суммы, превышающие десять тысяч евро.