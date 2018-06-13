Итоги дня: суд отменил повышение цен на бензин, а пенсионерам пересчитают пенсию

Жаркая погода стала еще одним хитом новостных рейтингов — жара сохранится и в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. "Невероятно!" — должно быть, подумали сегодня тысячи автомобилистов, когда узнали, что суд Кишинева приостановил решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о повышении максимальных цен на топливо.

Обычно все бывает иначе — однажды повышенные цены потом уже никогда не опускаются, чтобы ни происходило и какими бы ни были причины повышения и экономическая ситуация. Но оказывается, невероятные вещи все же случаются.

© AFP 2018 / RONALDO SCHEMIDT Протесты завершились, цены на бензин в Молдове взлетели вверх

Напомним, согласно решению НАРЭ, литр бензина АИ-95 со среды, 13 июня, подорожал с 19 леев 15 банов до 19 леев 49 банов, а "дизель" — на 32 бана до 17 леев 41 банов. Это произошло несмотря на прошедшие ранее протесты автомобилистов, которые требовали понизить цены на топливо.

Интересно, что в суд обратились не автомобилисты, а министерство экономики и инфраструктуры. Видимо, там пришли в ужас, прикинув, во что обойдется транспортным перевозчикам последнее подорожание.

В итоге указ НАРЭ был приостановлен вердиктом суда столичного сектора Буюканы "до вынесения окончательного решения", — отметили в пресс-службе Минэкономики.

Парламент должен срочно решить судьбу пенсионеров Молдовы

Правительство Молдовы просит парламент рассмотреть в приоритетном режиме законопроект, который предполагает перерасчет пенсий для лиц, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. Соответствующие поправки в Закон о государственной пенсионной системе члены кабмина утвердили на прошлой неделе. Если депутаты поддержат данную инициативу, то эти изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Хорошая новость: в Молдове вдвое повысят пенсию некоторым категориям граждан

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

Сразу три "желтых кода" в Молдове

А тем временем молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности. Первый — продление "желтого кода" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. До 15 июня продолжает действовать и еще один "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию.

Ну, а третий "желтый код" — низкая водность. Попросту говоря, пересыхание водоемов в связи с жаркой погодой, что сулит проблемы сельхозпроизводителям.