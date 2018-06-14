Пока все спали: операция спецназа, пожелание Додона Путину и "шаткий" евро

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Пятеро мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, участники банды, ограбившей ряд квартир и домов в частном секторе, были задержаны в результате совместных действий сотрудников Управления полиции Кишинева и Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка.

Подозреваемые, жители нескольких населенных пунктов Гагаузии, ранее были судимы за совершение похожих преступлений. Преступную группировку подозревают в краже в трех жилых домах в Кишиневе, в результате чего был нанесен ущерб в сумме около 1,5 миллионов леев.

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В течение трех месяцев, пока продолжалось расследование, полиция установила, что излюбленным приемом банды были ночные кражи, когда хозяев не было дома. Воры проникали в дом и забирали все, что попадалось под руку — деньги, золотые украшения, мобильные телефоны и электронику.

В ходе обысков в домах подозреваемых полицейские нашли часть похищенного имущества. Задержание бандитов произошло в городе Комрат и в селе Бешгиоз при поддержке бойцов спецназа "Fulger".

Подозреваемые задержаны на 72 часа, они будут привлечены к уголовной ответственности за кражу в особо крупных размерах, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.

Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018

Президент Молдовы Игорь Додон пожелал главе России Владимиру Путину успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

Лидер Молдовы находится с визитом в Москве по приглашению российского президента. Он примет участие в церемонии открытия международного футбольного турнира.

"Перед началом Чемпионата мира по футболу пожелал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину успешного проведения мундиаля и хорошего выступления российской сборной в родных стенах", — написал Додон в среду вечером социальных сетях.

Доллару и евро плохо: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 14 июня. Евро и доллар продолжат буксовать. Так, "европеец" за сутки уступит молдавскому лею шесть банов и установится на отметке в 19,6951 лея.

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Что касается доллара, то он продолжает семимильными шагами сдавать завоеванные ранее позиции. В четверг "американец" проиграет два бана и будет торговаться по 16,744 лея.

Украинская гривна и румынский лей несколько уступят национальной валюте. В четверг они будут стоить 0,6406 лея и 4,2219 лея, соответственно. А российский рубль незначительно укрепится — до 0,2668 лея.