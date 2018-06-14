10:52 14 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.74
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.64
Поиск
Спецназ. Архивное фото.

Пока все спали: операция спецназа, пожелание Додона Путину и "шаткий" евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
41530

Что произошло минувшей ночью - читайте в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Пятеро мужчин в возрасте от 26 до 32 лет, участники банды, ограбившей ряд квартир и домов в частном секторе, были задержаны в результате совместных действий сотрудников Управления полиции Кишинева и Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка.

Подозреваемые, жители нескольких населенных пунктов Гагаузии, ранее были судимы за совершение похожих преступлений. Преступную группировку подозревают в краже в трех жилых домах в Кишиневе, в результате чего был нанесен ущерб в сумме около 1,5 миллионов леев.

Покупатель в одном из магазинов.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Дерзкое ограбление: гипнотизер вынес из супермаркета крупную сумму

В течение трех месяцев, пока продолжалось расследование, полиция установила, что излюбленным приемом банды были ночные кражи, когда хозяев не было дома. Воры проникали в дом и забирали все, что попадалось под руку — деньги, золотые украшения, мобильные телефоны и электронику.

В ходе обысков в домах подозреваемых полицейские нашли часть похищенного имущества. Задержание бандитов произошло в городе Комрат и в селе Бешгиоз при поддержке бойцов спецназа "Fulger".

Подозреваемые задержаны на 72 часа, они будут привлечены к уголовной ответственности за кражу в особо крупных размерах, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.

Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018

Президент Молдовы Игорь Додон пожелал главе России Владимиру Путину успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

Лидер Молдовы находится с визитом в Москве по приглашению российского президента. Он примет участие в церемонии открытия международного футбольного турнира.

"Перед началом Чемпионата мира по футболу пожелал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину успешного проведения мундиаля и хорошего выступления российской сборной в родных стенах", — написал Додон в среду вечером социальных сетях.

Доллару и евро плохо: курс валют в Молдове в четверг

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на четверг, 14 июня. Евро и доллар продолжат буксовать. Так, "европеец" за сутки уступит молдавскому лею шесть банов и установится на отметке в 19,6951 лея.

Названы сроки, когда граждане Молдовы станут жить лучше>>>

Что касается доллара, то он продолжает семимильными шагами сдавать завоеванные ранее позиции. В четверг "американец" проиграет два бана и будет торговаться по 16,744 лея.

Украинская гривна и румынский лей несколько уступят национальной валюте. В четверг они будут стоить 0,6406 лея и 4,2219 лея, соответственно. А российский рубль незначительно укрепится — до 0,2668 лея.

По теме

Таким российский спецназ вы еще не видели
Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения
Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро
Теги:
ЧМ-2018 по футболу, Додон, Путин, спецназ, курс, операция, поздравление, евро, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Майлис Репс на пресс-конференции Министерства образования и науки
    Эстонский с детства

    Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.

  • Кортеж для лебедей
    Лебединое озеро

    Сотрудники Госавтоинспекции в Пружанах были вынуждены сопроводить к озеру семью лебедей с птенцами, которые двигались к водоему по проезжей части.

  • Лика Бочоришвили - молодой винодел
    Правила виноделов

    Действительно ли виноделие – не женское занятие? Молодая грузинка разрушает стереотипы и рассказывает о своем необычном увлечении.

  • Sputnik
    "Стоянка человека"

    Международного фестиваль "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня. Он назван по одноименному рассказу писателя Фазиля Искандера.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Завтрак на привале фотографа Себнема Коскуна, вошедший в шорт-лист лауреатов конкурса им. Андрея Стенина
Лучшие снимки конкурса Андрея Стенина
Гонки на кроватях прошли в Великобритании
Экстремальное увлечение: гонки на кроватях прошли в Великобритании
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться