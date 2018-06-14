Неудачливого налетчика осудили на девять лет за попытку грабежа "обменки"

Юный грабитель с пугачом вступил в диалог с кассиром, затем сбежал, но получил большой срок.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Мужчина 22-х лет был приговорен к девяти годам и пяти месяцам лишения свободы за совершение грабежа в пункте обмена валюты в столице, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 9 марта 2018 года, когда юноша в надвинутом на лицо капюшоне, вооруженный стартово-шумовым пистолетом "Automatic Bruni 96", вошел в тамбур обменного пункта на проспекте Дечебал. Угрожая кассиру, юноша потребовал деньги, однако кассир отказался выполнить требования грабителя и вместо этого вступил с ним в перепалку.

Момент ограбления был записан на видеокамеры наблюдения и стал достоянием общественности. Диалог был примерно следующим: грабитель просил кассира не нажимать на тревожную кнопку и убеждал отдать деньги, мотивируя тем, что якобы у него жена в больнице с ребенком.

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Кассир предложил молодому человеку помочь деньгами, если тот откажется от ограбления, но налетчик настаивал, чтобы ему была передана валюта из кассы. В какой-то момент преступник покинул помещение кассы, однако затем, видимо, собрался с духом и вернулся. Устав от спора, кассир нажал на тревожную кнопку, и неудачливый грабитель сбежал.

Вскоре после этого налетчик был задержан и до вынесения приговора содержался под стражей. Свои действия он пояснил тем, что не мог найти работу, так как никто не хотел нанимать ранее судимого. Однако этот молодой человек — вовсе не "ягненок". В ходе расследования выяснилось, что он причастен как минимум к двум грабежам женщин на Рышкановке в составе группы лиц.

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Стоит отметить, что с помощью стартово-шумового пистолета "Automatic Bruni 96", которым был вооружен грабитель, практически невозможно нанести человеку вред — фактически, этот пистолет является обыкновенным "пугачом". Однако внешне он неотличим от пистолета "Кольт", и люди, которым угрожал налетчик, не могли знать, что у него в руках не огнестрельное оружие.