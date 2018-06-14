Приднестровский вуз: на что могут рассчитывать иностранцы при поступлении

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Десять процентов мест выделяются для абитуриентов из стран Содружества Независимых Государств в Приднестровском госуниверситете имени Т. Г. Шевченко.

В этом вопросе в ПГУ так же, как и прежде, количество мест, предоставляемых иностранным абитуриентам, остается постоянным, рассказал корреспонденту Sputnik первый проректор ВУЗа Николай Смоленский.

"Ежегодно десять процентов мест выделяются для абитуриентов из стран Содружества Независимых Государств, которым интересен наш университет и которые знают, что в ПГУ дают хорошие знания, здесь можно получить современную востребованную профессию", — отметил Смоленский.

© Sputnik / Irina Leahova Ректор ПГУ: Школа инновационной журналистики Sputnik очень ценна для нас

Как писал ранее Sputnik, в нынешнем году в сравнении с прошлым правила поступления в университет существенно изменились. Прежде выпускники сдавали в школе единый государственный экзамен двух типов (обязательные предметы и дисциплины по выбору), которые учитывались при поступлении в университет.

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В нынешнем году в школе сдаются лишь два обязательных экзамена (по математике и родному языку), результаты которых также учитываются при поступлении в университет, а по всем остальным необходимым дисциплинам абитуриенты пробуют силы непосредственно в университете, как это было до 2010 года.

"В силу изменения формата поступления в университет, у иностранных абитуриентов нет необходимости в каких-то особых условиях поступления, так как у них есть возможность напрямую сдать вступительные испытания по всем дисциплинам непосредственно у нас в университете", — подчеркнул Смоленский.

Первый проректор также отметил, что "география" поступающих, как и число иностранных абитуриентов остаются из года в год неизменными. В ПГУ поступают молодые люди с правого берега Днестра, в частности из Гагаузии, а также из Украины и России.