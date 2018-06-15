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Операция "Мак-2018" — в огороде кишиневца нашли 90 кустов каннабиса

CC0
В Молдове
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Мужчина решил разводить наркосодержащее растение прямо на грядках у своего дома.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Наверное, многие помнят знаменитый диалог из популярного фильма "Карты, деньги, два ствола" — "Мы здесь выращиваем каннабис в промышленных масштабах, а ты болтаешься по улицам с мешком удобрений. И, не поверишь, на юного натуралиста ты совсем не похож!"

Вот и 48-летний мужчина, задержанный в рамках полицейской операции "Мак-2018", абсолютно не похож на юного натуралиста. Сотрудники столичного инспектората полиции сектора Рышкань обнаружили в огороде его дома по улице Сфынтул Андрей 90 кустов каннабиса.

Растения были выкорчеваны, опечатаны и отправлены в судебную лабораторию для экспертизы. В зависимости от результатов мужчина рискует подвергнуться судебному преследованию и будет оштрафован на сумму от 10 000 до 20 000 леев или отправится на общественные работы на срок до 100 часов.

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Теги:
операция "Мак", каннабис, наркотики
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