Операция "Мак-2018" — в огороде кишиневца нашли 90 кустов каннабиса

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Наверное, многие помнят знаменитый диалог из популярного фильма "Карты, деньги, два ствола" — "Мы здесь выращиваем каннабис в промышленных масштабах, а ты болтаешься по улицам с мешком удобрений. И, не поверишь, на юного натуралиста ты совсем не похож!"

Вот и 48-летний мужчина, задержанный в рамках полицейской операции "Мак-2018", абсолютно не похож на юного натуралиста. Сотрудники столичного инспектората полиции сектора Рышкань обнаружили в огороде его дома по улице Сфынтул Андрей 90 кустов каннабиса.

Растения были выкорчеваны, опечатаны и отправлены в судебную лабораторию для экспертизы. В зависимости от результатов мужчина рискует подвергнуться судебному преследованию и будет оштрафован на сумму от 10 000 до 20 000 леев или отправится на общественные работы на срок до 100 часов.