Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

В мае зафиксирована вспышка кори и в нашей стране, всего за месяц были заражены около тридцати человек.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Инфекция, которая распространяется в странах Европы, наконец, прорвала границы Молдовы. Это уже больше, чем вспышка, теперь врачи говорят об "эпидемическом неблагополучии" — корь свирепствует в 28 европейских государствах, сообщает Роспотребназдор, предостерегая туристов.

© Sputnik / Sergei Venyavskiy Рядом с нами - вспышка смертельной инфекции

Молдова довольно долго оставалась "чистым островком", пока инфекция захватывала территории сопредельных стран, Украины и Румынии. Однако на данный момент ситуация постепенно ухудшается.

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Корь теперь у наших соседей

По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, каждый месяц в этой стране регистрируют около тысячи новых случаев заболевания. С начала года зафиксировано уже более 20 тысяч больных, от осложнений погибли 11 человек.

В Румынии еще больше смертей — около 15 тысяч новых больных с начала 2018 года, из которых 55 случаев со смертельным исходом, большинство из них — дети.

Теперь уже нет смысла говорить о "чистом" статусе Молдовы — инфекция перешла границу и атакует жителей нашей страны.

Лишь двоих прививка не уберегла

С начала года и до 31 мая в Молдове было зарегистрировано 28 случаев заболевания. При этом до нынешнего года корь регистрировали последний раз в республике в 2014 году. Тревожным является тот факт, что 26 случаев были зафиксированы в течение одного только мая — то есть, интенсивность распространения инфекции увеличивается.

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko Молдове угрожает эпидемия кори, инфекция уже бушует в Румынии и Украине

Болезнь крайне заразна, в шесть раз заразнее гриппа — всего один человек, который заразился корью на Украине, заразил в Кишиневе еще 14 человек. Больше всего уязвимы дети: от рождения и до 17 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, после чихания, кашля, даже простого контакта с инфицированным.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. Самое опасное осложнение, от которого умирают чаще всего, — это пневмония.

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Тем временем в России уже осознали всю серьезность заболевания.

Как уберечься от заразы

Роспотребнадзор напомнил туристам, что единственным средством уберечься от кори является вакцинация. Непривитым и не переболевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до поездки в "инфицированные" страны.

В Молдове большинство заболевших не были привиты против кори. Из почти трех десятков инфицированных полностью привиты были только двое. Семь человек, в том числе двое детей, были вакцинированы первой дозой всего за несколько дней до заражения, и вакцина их не уберегла — организм просто не успел выработать антитела.

Календарь прививок в Республике Молдова предусматривает три дозы вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи в возрасте 1 года, 6-7 лет и 15-16 лет.

Врачи напоминают о том, что корь может сопровождаться такими серьезными осложнениями как воспаления уха, пневмония, глухота, энцефалит.

В Молдове уровень вакцинации против кори в 2017 году составил всего 87%, что крайне недостаточно.