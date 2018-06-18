Двое не поделили пустую дорогу в Кишиневе: в интернете спорят, кто прав

Мнения полярные, от "где они права купили" до "знакомый до боли круг".

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Практически на пустой дороге столкнулись в Кишиневе два автомобиля. Кадры ДТП, попавшие на запись видеорегистратора одного из очевидцев, появились в одном из популярных сообществ в Facebook. Однако реакция интернет-сообщества автомобилистов оказалась неоднозначной.

Происшествие случилось около 10 часов утра, в воскресенье, 17 июня, в районе круга на улице Петриканской. В двигавшийся по трассе Volkswagen Passat врезался Renault Megane, который выходил из поворота кольцевой автодороги.

Ситуация вызвала горячие споры среди пользователей социальных сетей. Одни сочли эту аварию "типичной" для нашей страны, в которой "торгуют водительскими правами", а культура вождения у водителей нередко отсутствует. В адрес обоих участников ДТП звучат нелестные отзывы об их умственных способностях и водительском искусстве.

Другие вступились за участников аварии и заметили, что этот участок дороги является сложным для вождения, а городские власти не сделали ничего, чтобы упростить жизнь автолюбителям.

"Там на самом деле съезд, легко запутаться тем, кто не знает", "С этим поворотом такие приколы почти каждый день", "Знакомый до боли круг", — пишут кишиневцы.

Часть пользователей считает, что городские власти могли бы предпринять меры для того, чтобы улучшить разметку и обезопасить движение на этом круге.