"Болгария не заграница": что ждет там трудовых мигрантов из Молдовы

Кишинев и София подписали двустороннее соглашение о ряде послаблений для трудовых мигрантов.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, решившие работать в Болгарии, теперь получат в этой стране те же трудовые права, что и местные жители.

© Sputnik / Руслан Кривобок Новые сокращения в Молдове: кому придется искать работу

Согласно двустороннему Соглашению о регулировании трудовой миграции, которое подписали министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Светлана Чеботарь и министр труда и социальной политики Болгарии Бисер Петков, въезд, пребывание и занятость работников-мигрантов будут регламентированы, согласно законодательству принимающего государства.

Также в документе регламентировано право мигрантов на защиту рабочего места и отменяется необходимость получения отдельного разрешения на работу.

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Соглашение будет применяться в отношении граждан двух стран, обладающих подписанным трудовым договором и разрешением на постоянное пребывание на территории другого государства.

Документ регламентирует трудоустройство работников из Молдовы в Болгарии и болгарских граждан в РМ сроком на один год с возможностью последующего продления трудового соглашения до трех лет.

Также соглашение охватывает и обмен сезонными работниками между обеими странами на период до девяти месяцев в год.