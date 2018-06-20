Стало известно, когда начнется сезон охоты на 2018-2019 годы

На территориях, которые находятся под управлением Общества охотников и рыболовов, охотиться разрешат по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды объявляет о новом охотничьем сезоне на 2018-2019-й годы. По предложению ведомства, он начнется с 18 августа, когда вступит в силу разрешение на отстрел голубей и перепелок.

© Sputnik / Алексей Филиппов Драма на охоте: отец чуть не убил маленького сына вместо кабана

Охотиться на них можно будет вплоть до 14 октября текущего года. Согласно предложению министерства, лимит на отстрел голубей составит 17000 штук, на перепелок 18000. Без ограничений по количеству убитых животных можно выходить на охоту на лис и шакалов. Она также начнется с 18 августа, но продлится вплоть до 26 февраля 2019-го года.

Охота на водоплавающих птиц – гусей, уток, лысух и камышниц, а также на куликов начнется с 22 сентября и продлится до 30 декабря. Чуть позже, с 29 сентября вступит в силу разрешение на отстрел кабанов, которое будет действовать до 30 декабря. Лимит на охоту на крупного зверя составит 394 животных.

Вслед за кабанами с 6 октября по 13 января 2019-го года разрешат охоту на фазанов. С 25 ноября по 30 декабря можно будет охотиться на полевых зайцев.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, на территориях, которые находятся под управлением Общества охотников и рыболовов, охотиться разрешат по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. А в лесах, управляемых агентством Moldsilva, на протяжении всей недели. В течение всего охотничьего сезона 2018-2019 будет запрещен отстрел оленей, муфлонов, косуль, барсуков и таких птиц как куропатка, клинтух, дупель, тонкоклювый кроншнеп, болотный кулик, большой кроншнеп, также запрещен отстрел всех видов хищных птиц.