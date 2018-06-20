Голый кишиневец разгуливал по улице недалеко от Дома правительства

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В нашей стране нудизм, мягко говоря, непопулярен — человек, разгуливающий нагишом, даже на пляже вызовет скандал. Поэтому можно представить, как были шокированы кишиневцы, когда в самом центре столицы, недалеко от Дома правительства, увидели молодого человека, который разгуливал по ступенькам Национального дворца "Николае Сулак" совершенно голым.
Эта скандальная сцена попала на видеозапись, которую сделал один из прохожих, а затем опубликовал в Facebook. Юноша вел себя не агрессивно и просто расхаживал возле входа в концертный зал со стороны оживленной улицы 31 Августа. Затем он попытался приблизиться к группе молодых людей, сидевших на бордюре, а когда те отскочили в сторону, вернулся к своей прогулке.
Неизвестно, что это было — обострение психического заболевания, внезапное осознание себя поклонником нудизма или проигранный спор. Дальнейшая судьба молодого человека также осталась неизвестной.