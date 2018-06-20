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Голый кишиневец разгуливал по улице недалеко от Дома правительства

CC BY-SA 2.0 / wheatfieldbrown / Summer cool
В Молдове
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25420

Неизвестно, что это было — внезапное осознание себя нудистом или проигранный спор.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В нашей стране нудизм, мягко говоря, непопулярен — человек, разгуливающий нагишом, даже на пляже вызовет скандал. Поэтому можно представить, как были шокированы кишиневцы, когда в самом центре столицы, недалеко от Дома правительства, увидели молодого человека, который разгуливал по ступенькам Национального дворца "Николае Сулак" совершенно голым.

Удивление
© Sputnik / Валерий Левитин
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Эта скандальная сцена попала на видеозапись, которую сделал один из прохожих, а затем опубликовал в Facebook. Юноша вел себя не агрессивно и просто расхаживал возле входа в концертный зал со стороны оживленной улицы 31 Августа. Затем он попытался приблизиться к группе молодых людей, сидевших на бордюре, а когда те отскочили в сторону, вернулся к своей прогулке.

Неизвестно, что это было — обострение психического заболевания, внезапное осознание себя поклонником нудизма или проигранный спор. Дальнейшая судьба молодого человека также осталась неизвестной.

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Теги:
Национальный дворец "Николае Сулак", голый, Молдова, Кишинев, Примечательные факты
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