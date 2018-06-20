Погода меняется радикально: вот что произойдет через несколько дней

У нас все еще есть несколько дней, чтобы насладиться хорошей погодой, но метеорологи сообщают, что за выходные метеорологическая картина изменится.

КИШИНЕВ, 20 июня — Sputnik. Жара все еще сохраняется, и ни одна капля дождя не падает с неба. В четверг жаркая погода сохранится, небольшие осадки ожидаются только на юге Молдовы.

Однако уже в пятницу метеорологи прогнозируют дожди с грозами по всей территории страны, а температура заметно понизится.

Особенно серьезные изменения, как ожидается, произойдут в субботу — температура воздуха снизится почти на 10 градусов Цельсия, и максимальные температуры составят всего 21-23 градуса тепла. Похожая погода сохранится и в воскресенье, 24 июня.