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Сирена оповещения

По какому поводу в Кишиневе завыли уличные сирены в четверг

tumix.ru
В Молдове
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44610

В столице прошла проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг, 21 июня, в 10 часов утра в столице Молдовы завыли сирены. Это не нападение и не стихийное бедствие — это спасательные службы проверяют систему оповещения населения.

Спасатели
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Вой уличных сирен продолжался несколько минут. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям просил граждан сохранять спокойствие.

В Молдове, как и во многих больших городах мира, действует автоматизированная централизованная система оповещения (через сеть уличных сирен).

Сирены предполагается использовать для предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях.

Проверка сети сирен проводится в соответствии с Планом подготовки гражданской защиты Республики Молдова.


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Теги:
сирены, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, СГЗЧС, Общество
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