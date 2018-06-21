По какому поводу в Кишиневе завыли уличные сирены в четверг

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. В четверг, 21 июня, в 10 часов утра в столице Молдовы завыли сирены. Это не нападение и не стихийное бедствие — это спасательные службы проверяют систему оповещения населения.

Вой уличных сирен продолжался несколько минут. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям просил граждан сохранять спокойствие.

В Молдове, как и во многих больших городах мира, действует автоматизированная централизованная система оповещения (через сеть уличных сирен).

Сирены предполагается использовать для предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях.

Проверка сети сирен проводится в соответствии с Планом подготовки гражданской защиты Республики Молдова.



