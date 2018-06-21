Подробности о владельце бассейна в Хынчештах, где был убит 20-летний юноша

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Владельцем плавательного бассейна в Хынчештах, где был застрелен 20-летний юноша, является иностранный гражданин. Его зовут Амир Раби, и он переехал в нашу страну после женитьбы на молдаванке.

Раби владеет в городе Хынчешты отелем, тренажерным залом, ночным клубом и бассейном, который расположен в местном парке.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью произошло убийство юноши.

Примерно в час ночи три молодых человека незаконно проникли на территорию развлекательного комплекса. По предварительной версии следствия, они хотели поплавать.

Выстрелы произвел заместитель начальника криминальной полиции Хынчешт. По заявлению полицейских, он выстрелил несколько раз в воздух и в сторону бассейна, где находился молодой человек. Тот скончался в Хынчештской районной больнице из-за ран, полученных в результате огнестрельного ранения.

Расследование ведет прокуратура Кишинева.

Убитому было 20 лет, молодой человек по имени Дан Осипчук учился в одном из университетов Кишинева.