Эхо войны: в одном из молдавских сел фашисты закопали заживо 100 человек

Великая Отечественная искалечила судьбы миллионов, и в каждом доме есть своя история, связанная с войной.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Двадцать второго июня — день начала Великой Отечественной войны — cамой кровопролитной за всю историю человечества. Она унесла, по разным данным, от 27 до 37 миллионов жизней. Это жестокая война длилась 1418 дней и ночей.

Для большинства граждан Молдовы 22 июня — День памяти и скорби. Через многое пришлось пройти людям, пережившим ту страшную трагедию: голод, лишения, предательства, издевательства, смерть. Почти в каждой семье в Молдове своя история, связанная с войной. Об одной из них Sputnik рассказала жительница Кишинева Мария Павловна Потачевская.

"Моя мама, Евгения Антоновна Потачевская, в годы войны вместе с семьей жила в селе Тэура Ноуэ в Сынжерейском районе. Ей было около 16 лет, когда произошла эта история. Когда фашисты начали отступать, они нещадно зверствовали. Мама рассказывала, как фашисты пригнали к ним в село из окрестных населенных пунктов около ста человек. Среди них были и старики, и молодежь, и дети. Люди были связаны между собой веревками", — начала историю собеседница.

По ее словам, на окраине Тэура Ноуэ была выкопана большая яма, куда фашисты скинули пленников живьем и закопали их. Земля еще долго дрожала после этого.

© Sputnik / Grigoryi Zelma Подбитый немецкий средний танк Pz.Kpfw. III, погибшие немецкие танкист и пехотинцы после танкового боя под Сталинградом, 1942 год

"Одной женщине удалось спастись ночью. Вероятно, она лежала сверху, и она смогла раскопать тяжелую землю. Ее нашла моя бабушка в камышах. Вероятно, из-за того, что они говорили на разных языках, бабушка не смогла объяснить женщине, чтобы она ее подождала. Когда бабушка вернулась с едой в руках, этой женщины уже не было. Видимо, она убежала, так как боялась, что ее найдут", — добавила Мария Павловна.

На месте этой братской могилы в селе Тэура Ноуэ, по словам собеседницы, затем образовалось озеро.

"Прошло очень много времени и, насколько мне известно, несколько лет назад озеро осушили. На его месте обнаружены человеческие останки, которые затем перезахоронили", — пояснила собеседница.

Об ужасах войны невозможно вспоминать без слез, сказала Мария Павловна. "Я уже давно далеко не ребенок, но до сих пор не могу забыть то, о чем мне рассказывали родители. Поэтому я считаю, что главное, чтобы не было войны. Так говорили мои родители и жители нашего родного села", — заключила Потачевская.