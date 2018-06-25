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Примэрия Кишинев Primaria Chisinau

Исполнилось 172 года со дня рождения лучшего мэра Кишинева всех времен

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Легендарный Карл Шмидт родился 25 июня 1846 года, изменил столицу Молдовы и просил отдать беднякам собранные на его похороны деньги.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Карл Александрович Шмидт родился в Бельцах, в семье хирурга, и сегодня отмечается 172 года со дня его рождения. Семья Шмидтов была интернациональной, в полном соответствии с традициями нашей страны, где живут в мире и дружбе многие народы — его отец происходил из прибалтийских немцев, а мама — из польской семьи.

Дом Фитова, Кишинев
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Первой профессией Карла Александровича была вовсе не архитектура — молодой человек работал следователем по уголовным делам, сначала в Бендерском уезде, а затем в Кишиневском округе. Может быть, именно эта работа научила молодого Шмидта разбираться в людях, а известно, что это — необходимое качество для всякого хорошего руководителя.

Работа в криминальной полиции многих ожесточает, а вот Карл Шмидт прославился добротой и обостренным чувством справедливости. Очень быстро он был избран мировым судьей, а уже к тридцати годам, в сентябре 1877 года, стал городским головой Кишинева.

В Карле Александровиче счастливо сочетались лучшие качества, которыми только должен обладать мэр — честность, справедливость, гуманность, желание улучшить жизнь соотечественников, любовь к делу, которым он занимается, умение отыскивать правильных людей и расставлять их на правильные места. Кишиневу тогда очень повезло с градоначальником — именно Шмидт полностью изменил лицо города и заложил фундамент для развития столицы на десятилетия, если не на столетие вперед.

Для начала Шмидт практически с нуля выстроил современную для того времени систему городского управления, а затем занялся инфраструктурой. Его усилиями были замощены центральные улицы, до того не знавшие брусчатки. Были построены водопровод и канализация, появились первые линии "конки" и возведены мосты.

Кишинев. Дом Поляка
© oldchisinau.com
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Шмидт пригласил на работу именитых архитекторов, которые построили здания, определившие облик Кишинева, построил больницу и общественный зал для собраний и концертов. Огромное внимание градоначальник уделял развитию народных учебных заведений и школ, он состоял сразу в нескольких филантропических обществах. По его инициативе был установлен знаменитый бюст великого русского поэта Александра Пушкина в городском парке. 

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В 1903 году Карл Шмидт по собственному желанию оставил пост градоначальника, до глубины души потрясенный кишиневским еврейским погромом, который шокировал и потряс всех мыслящих людей Европы. Зверства, которые происходили в его городе, разрушили в Карле Александровиче веру в то, что жизнь можно изменить к лучшему, считали современники. Стоит ли улучшать город, если не становятся лучше люди, которые живут в нем? На этот вопрос и сейчас вряд ли удастся дать однозначный ответ. 

Шмидт был похоронен на лютеранском кладбище, на месте которого потом построили кинотеатр "40 лет ВЛКСМ", а теперь, после сноса кинотеатра, и вовсе непонятно, что там понастроят, над старинными могилами. (Но похоже, удачи и этой новой постройке не будет.) Говорят, что Шмидт завещал устроить ему самые скромные похороны, а сэкономленные деньги просил отдать бедным семьям. Каким был при жизни, таким и ушел — достойный, честный человек.

Имя Карла Шмидта со временем оказалось почти забыто. Лучшие улицы Кишинева называют в честь кого и чего угодно, но только не в честь Карла Шмидта, которому "досталась" лишь небольшая улочка в районе частной застройки. Жил Карл Александрович честно и для народа — но на улочке его имени теперь живут сплошь нувориши, в гости к которым время от времени приходят офицеры Центра антикоррупции.

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Память о лучшем градоначальнике Кишинева начала возвращаться в город только в последние годы. В 2014 году перед зданием Национальной филармонии открыли бюст Карла Шмидта, да и то не на городские деньги, а на средства посольств Германии и Польши. Но в любом случае, прекрасно, что случались в Кишиневе времена, которые стоит назвать "прогрессивными", особенно по сравнению с нынешним хаосом. Имя Карла Шмидта не позволяет нам забыть, что такие времена были — а значит, могут и вернуться когда-нибудь, будем надеяться, что при нашей жизни.

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Теги:
старый Кишинев, примэрия Кишинева, памятные даты, Карл Шмидт, Общество
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