Австрийские добровольцы передали Молдове еще восемь пожарных машин

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Восемь специализированных пожарных машин подарили молдавским спасателям их австрийские коллеги. Сегодня, 27 июня, в Кишиневе состоялась церемония передачи автомобилей Генеральному инспекторату по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Акцию по передаче машин организовали пожарные-добровольцы из Австрии, автомобили отправят для работы в сельских районах Молдовы, где открываются новые пожарно-спасательные посты волонтеров.

Как сообщает ГИЧС, четыре машины получат посты в населенных пунктах Ларга, Капачилия, Колибаш и Селемет, где местные власти создали условия для развития волонтерской пожарной дружины.

В передаче техники участвовала посол Австрии в Молдове Кристин Фрейлингер, руководитель австрийской команды добровольцев Ганс Кохлер, представители местных властей.

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Сотрудничество между ГИЧС и австрийскими добровольцами продолжается уже шесть лет. В рамках программы сотрудничества Молдове было передано уже 38 пожарных машин. Согласно программе развития службы спасателей и пожарных в сельской местности, в Молдове планируется открыть до 2020 года более 100 станций. В настоящий момент в стране функционируют уже 40 таких постов.