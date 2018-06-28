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Дата в календаре: почему 28 июня вошло в историю Молдовы как день освобождения

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
В Молдове
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Тема:
Наследники великой Победы (285)
21020

Долгие годы дата 28 июня оставалась важным праздником для жителей Молдавии.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Ровно 78 лет назад, 28 июня 1940 года, Красная Армия без единого выстрела ступила на территорию Бессарабии и Северной Буковины.

Gavriil Bănulescu-Bodoni
CC BY 2.0 / Klearchos Kapoutsis / Gavriil Bănulescu-Bodoni (1746-1821)
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Эта дата вошла в историю нашей страны как день освобождения от румынской оккупации и стала одной из основных в процессе восстановления молдавской государственности, утраченной в 1918 году с вхождением Молдавской демократической республики в Королевство Румыния и последующей ликвидацией МДР.

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"Тогда, в 1918 году, Румыния, воспользовавшись начавшейся в России Гражданской войной, аннексировала Восточную Молдову, находившуюся с 1812 года в составе Российской империи. Большинство местного населения рассматривало вхождение Бессарабии в состав Румынии как оккупацию, что выразилось в многочисленных выступлениях против румынской власти", — рассказал молдавский историк Сергей Суляк.

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По его словам, за первые 8 лет оккупации в Бессарабии по приговорам судов было казнено 15 тысяч 512 человек. За 22 года, — с 1918 по 1940 год, — Бессарабию покинуло 16,5% населения. Свыше 100 тысяч человек бежали в СССР. Во многих странах создавались общества бессарабцев, которые боролись за возвращение Бессарабии в состав России.

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"Румынское правительство управляло Бессарабией такими методами, что 29 сенаторов и депутатов Румынского парламента, представлявших Бессарабию, — большинство из них было в свое время сторонниками объединения с Румынией, — вынуждены были направить в 1924 году послание румынскому королю, в котором, в частности, говорилось: "Уже шесть лет Бессарабией управляют так, как невозможно сегодня управлять даже черными колониями Африки… Нынешний режим в Бессарабии невозможно продолжать! Бессарабия не может, не желает его больше терпеть!", — подчеркнул Суляк.

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Он добавил, что несмотря на насильственную румынизацию и запрет говорить в присутственных местах по-русски, румынская газета Universul в апреле 1934 года констатировала, что "положение румынизма, спустя 15 лет после объединения Бессарабии, крайне плачевно". "Румынизация Бессарабии, особенно городов и местечек, задерживается. Культурное положение Бессарабии является одним из самых горестных. Бессарабская душа, все еще живущая в мираже старой России, не может быть достаточно близкой национальным стремлениям объединенной Румынии", — констатировал этот орган печати.

Все эти 22 года Москва никогда не признавала аннексию Бессарабии. И вот, в 1940 году, когда Вторая мировая война уже во всю гремела в Европе, сложилась благоприятная обстановка для воссоединения Восточной Молдовы с "большой Россией" — Советским Союзом. Правительство СССР 26 июня передало правительству Румынии официальную ноту, в которой предлагало "мирным путем разрешить затянувшийся конфликт между СССР и Румынией".

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Два варианта

Сутки спустя последовала вторая нота от СССР в течение четырех дней очистить Бессарабию от румынских войск и румынской администрации. В тот же день народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил румынскому послу, что в случае невыполнения требований по передаче Северной Буковины и Бессарабии советские войска готовы пересечь румынскую границу. Иными словами, готовился и вооруженный вариант решения вопроса, до которого, к счастью, дело не дошло. 

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В течение всего дня близ Могилева-Подольского самолеты румынских ВВС трижды нарушали воздушное пространство СССР и подвергались обстрелу погранвойск. Поздним вечером  совет при короле Румынии, видя такое положение дел, принял решение выполнить требования Советского Союза.

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Как рассказал историк Петр Шорников, пока румынские солдаты и чиновники покидали край, местное население сформировало Бессарабский революционный комитет, члены которого тщательно проверяли, не прихватили ли бывшие хозяева что-нибудь ценное — скот, драгоценности, мебель, ковры и т.д. В Кишиневе народной милицией был задержан эшелон с ценностями, подготовленный для отправки в Румынию, в Бельцах рабочие помешали вывозу в Румынию оборудования сахарного завода. Однако отступавшим румынским войскам удалось вывезти часть бессарабского имущества, в том числе отнятого у местного населения.

"Ревком до прихода советских войск взял под свой контроль важные стратегические объекты, в том числе промышленные предприятия, защищая их от посягательств отступавших румынских войск", — сказал Шорников.

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Языком цифр

В середине дня 28 июня первые части Красной Армии вступили на территорию Бессарабии — перешли Днестр и десантировались с самолетов. Буквально в каждом населенном пункте их встречали цветами, угощением, проводили митинги.

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Численность покинувших Бессарабию после 28 июня 1940 года составила до 100 тысяч человек, в основном это уроженцы Старого Королевства и Трансильвании. В то же время из-за рубежа в Бессарабию возвратилось около 300 тысяч человек, в том числе 200 тысяч из-за Прута. Румынские власти всячески препятствовали репатриации. В Галаце в те дни произошла расправа над бессарабцами, возвращающимися на родину. Оцепив площадь перед железнодорожным вокзалом, где собралось свыше двух тысяч репатриантов, румынские жандармы и военные открыли огонь по безоружным людям, убив свыше 600 человек. А в Яссах власти продержали 5 тысяч возвращавшихся бессарабцев запертыми в здании вокзала без пищи и воды, а затем погрузили в вагоны и отправили из города.

Оценивая настроения населения, представители румынской власти писали: "Правдой является то, что абсолютное большинство населения было охвачено настоящим радостным возбуждением, да еще и так было охвачено, что встреча с цветами в руках, со знаменами, оркестрами и угощением не являлась бегло выдуманной информацией, а представляет собой грандиозную и стихийную манифестацию радости по случаю прихода освободителей, которых желали и которых ожидали в течение многих лет".

Третьего июля в Кишиневе состоялся парад советских войск и народная демонстрация по поводу присоединения Бессарабии к СССР.

А уже 2 августа 1940 года на VII сессии Верховного Совета СССР по предложению молдавской делегации, в состав которой входили депутаты Верховного Совета СССР от МАССР и избранные на собраниях представители Бессарабии, был принят Закон об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики.

По материалам, находящимся в открытом доступе

Тема:
Наследники великой Победы (285)

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