Посетители Sputnik FanZone поделились впечатлениями о самом напряженном матче

Воскресный вечер в Sputnik FanZone был самым эмоциональным за прошедшую неделю.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Обсуждение очередной игры в уютной Sputnik FanZone было эмоциональным: фанаты российской сборной, вероятно, сами не ожидали такого ошеломительного результата от своих кумиров.

© Sputnik / Miroslav Rotari Встречи болельщиков в Sputnik FanZone: спортивные праздники продолжаются

"А я говорил, что Россия победит, потому что у футболистов глаза горят, они, наконец, в себя поверили! Я очень рад за ребят, им по-плечу выиграть у любого соперника. Ничего невозможного нет!", — радовался один из гостей Sputnik FanZone.

Разочарованных в этот вечер не было. Удивленных, — да. Последние были уверены, что у соперников российской сборной нет никакого трепета перед ними. Может, так оно и было. Но итог оказался сенсационным.

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Игроки показали отменную волю к победе и выдали один из самых запоминающихся матчей.

"Это самый напряженный матч, который я смотрел за последнее время. Вперед, Россия, к новым вершинам", — сказал один из посетителей фанзоны.

"Обязательно посмотрю следующий матч команды России, каким бы ни был соперник. Уверен, это будет зрелищная игра", — поделился своими впечатлениями еще один болельщик, пришедший посмотреть поединок всей семьей.

После матча между гостями, угадавшими исход этого поединка, разыграли специальные призы от Посольства России в Молдове и Sputnik Fanzone.

Sputnik FanZone © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik FanZone © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik FanZone © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik FanZone © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik FanZone © Sputnik / Miroslav Rotari

Sputnik FanZone 01_07_2018 © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 6 © Sputnik / Miroslav Rotari Sputnik FanZone

Sputnik FanZone открыта для любителей футбола с 14 июня по 15 июля, где они могут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

График предстоящих мероприятий в Sputnik FanZone: 6 июля (16:30); 10 июля (20:30); 11 июля (20:30); 14 июля (16:30); 15 июля (17:00). Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов и узнать телефоны бронирования на странице проекта.