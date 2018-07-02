Пока все спали: молдавский лей сдал позиции, а Россия победила Испанию

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Одной из главных футбольных новостей минувшего вечера стала победа сборной России над командой Испании со счетом 4:3. Россияне обошли испанцев в серии пенальти в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу — 2018, который проходит в РФ.

© Sputnik / Алексей Даничев Сборная России не щадит соперников на ЧМ-2018: Египет пал

Матч прошел в Москве. На стадионе "Лужники" присутствовали 78 тысяч 11 зрителей. Уже на 12-й минуте счет был открыт. Мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел от ноги защитника россиян Сергея Игнашевича. На 41-й минуте хозяева мундиаля восстановили равновесие. За игру рукой в своей штрафной был наказан желтой карточкой и назначением пенальти Жерар Пике. Стандарт реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба — 1:1. Именно с таким счетом завершилось основное и дополнительное время поединка.

В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса.

Таким образом, команда России в четвертьфинале встретится с победителем пары Хорватия-Дания. Накануне сборные Франции и Уругвая вышли в следующий раунд плей-офф ЧМ-2018.

"Нерешительный" лей сдал позиции

На валютном рынке Молдовы опять изменения. Скачки устроили на этот раз практически все валюты.

Прошедшую рабочую пятидневку большинство из них окончили падением по отношению к молдавскому лею. Отличился только рубль, который незначительно укрепился. В начале недели все основные иностранные валюты перейдут в наступление. Национальный банк республики представил официальный курс валют на понедельник, 2 июля.

Согласно данным регулятора, евро укрепится к лею на 9 банов и установится на отметке в 19,6157 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр финансов: лей сохранит стабильность по отношению к доллару и евро

Нокдаун "зеленому американцу": почему Россия все меньше доверяет доллару>>>

Доллар топчется на месте. В понедельник "американец" отыграет у нацвалюты лишь один бан и будет торговаться по 16,8526 лея.

Украинская гривна вырастет до 0,6399 лея, румынский лей — до 4,2094 лея, а российский рубль — до 0,2683 лея.

Пластиковая посуда — под запретом

В Молдове предлагают запретить использование и продажу пластиковой одноразовой посуды уже через три года. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте республики.

Таким образом, предлагается дополнить закон о внутренней торговле следующим положением: "с 1 января 2021 года запрещается использование/реализация пластиковых одноразовых тарелок, стаканов, столовых приборов и палочек, за исключением биоразлагаемых".

Тем, кто продолжит есть и пить из такой одноразовой тары, грозит наказание. Санкции пропишут в Кодексе о правонарушениях, дополнив статью 273 "Нарушения правил торговли". Штраф для физлиц составит 60-90 условных единиц (три тысячи — четыре с половиной тысячи леев), а для юридических — 120-240 условных единиц (семь тысяч 200 —12 тысяч леев). Впрочем, наказание может быть и в размере стоимости партии соответствующего товара, но не менее 240 условных единиц.