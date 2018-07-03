Важно для граждан Молдовы в Италии: консульство в Падуе ушло в отпуск

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. До 31 июля 2018 года консульство Республики Молдова в итальянском городе Падуя приостановило работу в связи с уходом консульских сотрудников в отпуск. Об этом сообщается на официальной странице консульства.

В течение отпускного периода консульские услуги (подача документов) предоставляться не будут. Однако есть возможность получить документы по запросам, которые были оформлены ранее — в рабочие дни со вторника по пятницу.

В случае, если возникла срочная необходимость в консульской помощи в этот период, посольство РМ в Италии просит обращаться в консульство Молдовы в Милане (via V. Gioberti 8, Milano) или в посольство РМ в Риме (via Francesco Cherubini 27, Roma).