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Важно для граждан Молдовы в Италии: консульство в Падуе ушло в отпуск

© Fotolia / fabiomax
В Молдове
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В каких итальянских городах будут оказывать консульские услуги в июле.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. До 31 июля 2018 года консульство Республики Молдова в итальянском городе Падуя приостановило работу в связи с уходом консульских сотрудников в отпуск. Об этом сообщается на официальной странице консульства.

В течение отпускного периода консульские услуги (подача документов) предоставляться не будут. Однако есть возможность получить документы по запросам, которые были оформлены ранее — в рабочие дни со вторника по пятницу. 

В случае, если возникла срочная необходимость в консульской помощи в этот период, посольство РМ в Италии просит обращаться в консульство Молдовы в Милане (via V. Gioberti 8, Milano) или в посольство РМ в Риме (via Francesco Cherubini 27, Roma).

 

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Теги:
консульские вопросы, посольство Молдовы, консульский отдел, Италия, Общество
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